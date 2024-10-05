"Росіяни штурмують постійно": військовий розповів про важкі бої на Покровському напрямку

Російські війська не полишають спроб просунутись на Покровському напрямку. Окупанти проводять постійні штурми великою кількістю особового складу.

Про ситуацію на Покровському напрямку розповів начальник служби зв'язків з громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач.

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Що зараз відбувається на Покровському напрямку

За словами військового, зараз відбуваються постійні штурми саме в напрямку міста Покровськ. Зокрема, в напрямку населених пунктів Гірняк та Селидове.

Тут велику роль відіграє ландшафт. Оскільки до Покровська була відносна рівнина. Тепер бойові дії відбуваються на схилах та висотах, що дозволяє трішки уповільнити наступ противника. Загалом можна констатувати, що росіяни штурмують постійно. Нам дуже важко, якщо говорити відверто, ми маємо багато поранених,

– розповів Сєкач.

Військовий також наголосив, що російські окупанти проводять штурмові дії великою кількістю особового складу.

Наразі вони (росіяни, – 24 Канал) повернулись до тактики, коли атакують групами по 4 осіб. Раніше вони атакували групами, які складались з двох осіб,

– додав пресофіцер.

До слова, раніше стало відомо, що в Покровську залишається 13 050 людей, зокрема 94 дитини. За словами глави Покровської МВА Сергія Добряка, всіх дітей вивезуть.