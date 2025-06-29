ЗСУ стримує штурми на Сході: найважчі бої тривають на Покровському та Новопавлівському напрямках
- На сході України тривають інтенсивні бойові дії, зокрема на Покровському та Новопавлівському напрямках.
- ЗСУ ведуть стримувальні бої, намагаючись знизити бойовий потенціал ворога.
На сході України продовжуються інтенсивні бойові дії. Найгарячіше на Покровському та Новопавлівському напрямках.
Ситуація залишається напруженою, але ЗСУ тримають оборону. Про це пише 24 Канал з посиланням на ОСУВ "Хортиця".
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Запеклі бої на Сході
На Покровському напрямку тривають запеклі бої. Ворог активно наступає поблизу кількох населених пунктів. А саме біля Єлизаветівки, Полтавки, Володимирівки, Новоторецького та Малинівки. Також зафіксовано атаки на українські позиції в районах Миролюбівки, Променю, Сухого Яру, Гродівки, Лисівки, Удачного, Горіхового та Олексіївки.
Підрозділи Сил оборони продовжують вести бої силами противника, що переважають. ЗСУ наносять ураження з метою максимального зниження потенціалу його наступальних дій,
– йдеться в повідомленні.
Водночас на Новопавлівському напрямку штурмові групи окупантів атакували в районах Маліївки, Ялти, Запоріжжя, Комара та Шевченка.
До слова, впродовж доби на фронті зафіксовано 170 бойових зіткнень, з них 56 – на Покровському напрямку. Там ворог активно використовував авіацію, артилерію та авіабомби. Усі атаки були відбиті українськими захисниками.