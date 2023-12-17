Легіон "Свобода Росії" зайшов у Бєлгородську область: окупантам лишили сюрприз

Російські пропагандисти 17 грудня скаржилися на роботу нібито "української ДРГ" в Бєлгородській області. Згодом стало відомо, що там попрацював легіон "Свобода Росії".

Добровольці, що воюють на стороні України, виконали завдання та навіть лишили загарбникам "сюрприз". Окупантам у Теребрено було дуже неспокійно.

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Операція легіону в Росії

Штурмові групи легіону "Свобода Росії" 17 грудня зайшли у Бєлгородську область. Вони знищили взводний опорний пункт росіян неподалік Теребрено, виконали поставлені завдання та повернулися на територію України. Кадри операції з'являться згодом.

Дорогою назад залишили цікавий пазл "фахівцям" путінських інженерних військ. Висувайтеся, актуалізуйте карти мінних полів,

– написали в легіоні "Свобода Росії"

Там вкотре наголосили, що ніякої "української ДРГ" на території Росії не було – легіон складається з російських добровольців. Вони мають право приходити додому коли завгодно, особливо якщо є блага ціль.

Що ще відомо про рейд добровольців

Раніше у ГУР МО підтвердили проведення боїв у Бєлгородській області, зазначивши, що напад викликав паніку серед особового складу місцевого гарнізону. Окупанти за наказом командирів відкрили хаотичний артилерійський вогонь по навколишніх селах регіону.

Губернатор Бєлгородської області повідомляв, що пошкоджені лінії електропередач поряд з Теребреним. За словами пропагандистів, на російську територію проникла група з 10 осіб. Для відбиття атаки навіть залучили гелікоптери.

Варто зазначити, що це вже не перше проникнення "Свободи Росії" на територію ворога. Востаннє публічно бійці легіону підтвердили проведення операції в Бєлгородській області 29 вересня. Однак фактично вони можуть відбуватися частіше.