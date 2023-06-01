РДК може маршем пройти до центру Росії, – Подоляк назвав умову

Як і обіцяли, бійці з РДК та "Свободи Росії" не зупинились на "звільненні Бєлгорода". 1 червня повідомили про захід російських добровольців у Шебекіно. Однак дійти вони можуть і до центральних областей Росії. Для цього їм потрібно небагато.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів радник глави ОПУ Михайло Подоляк. За його словами, події, які відбуваються в Росії останнім часом показують на її абсолютну безборонність. Цим і користуються російські добровольці.

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Де беруть зброю РДК

Російський добровольчий корпус 1 червня повідомив, що почав "звільнення" Шебекіно від путінського режиму. Зокрема, було зафіксовано приліт по будівлі ворожого МВС. В РДК заявили, що будівлю МВС обстріляли з "Градів", коли там зібрались представники правоохоронних органів. Інформацію про їхнє зібрання надали місцеві мешканці.

Де вони беруть зброю? У воєнторгах. Путін сам це раніше казав, ми підтверджуємо його слова,

– заявив Михайло Подоляк.

Він стверджує, що РДК та Легіон "Свободи Росії" будуть не лише в Бєлгородській області, а й в щонайменше Курській та Костромській.

"Я ще раз хочу наголосити: якщо в РДК буде не 200 – 300 людей, а 3 – 5 тисяч, вони маршем пройдуть до центральних областей Росії. Бо Росія не захищена абсолютно", – підкреслив радник голови ОП.

Довідка. 2014 року під час захоплення Криму та на початку війни в ОРДЛО Владімір Путін заявляв, що російський військових ні там, ні там немає. Він переконував світ у тому, що в Україні начебто відбувається "громадянська війна". Диктатор запевняв, що усю необхідну зброю можна було купити "у будь-якому воєнторгу".

Сьогодні ж "у кожному воєнторгу" вже російські партизани купують зброю для демілітаризації та "звільнення" прикордонних областей Росії.

Михайло Подоляк про можливості РДК та беззахисну Росію: дивитись інтерв'ю

Росія безсила перед новими викликами

Цікаво, що спочатку росіяни верещали про те, що підуть "захоплювати" Варшаву або Берлін. Однак чомусь тепер на кордоні з Польщею, Литвою та Україною зараз з'являються "зуби дракона".

Та вони можуть ставити все там, що завгодно,

– зіронізував Подоляк.

Адже, звісно, ці "неймовірні" оборонні захисні споруди ні від чого Росію захистити не зможуть.

Подоляк зокрема наголосив, що удари безпілотниками по Москві та рейди на територію Бєлгородської області показують три ключові речі:

Немає ніякого захисту внутрішнього простору Росії. Ніхто не контролює внутрішній простір і безпеки там не буде. Якщо громадяни Росії зрозуміють це, то вони зрозуміють і те, що рухаються до вкрай небезпечного, смутного періоду своєї історії. Тому що ніхто не буде їх захищати.

Ніхто не контролює внутрішній простір і безпеки там не буде. Якщо громадяни Росії зрозуміють це, то вони зрозуміють і те, що рухаються до вкрай небезпечного, смутного періоду своєї історії. Тому що ніхто не буде їх захищати. Немає ніякої силової вертикалі, яка може протидіяти вмотивованим збройним людям з альтернативною точкою зору. Силова вертикаль в Росії може хіба що бити беззахисних дітей, які виходять на одиничний пікет з плакатом "міру мір".

яка може протидіяти вмотивованим збройним людям з альтернативною точкою зору. Силова вертикаль в Росії може хіба що бити беззахисних дітей, які виходять на одиничний пікет з плакатом "міру мір". Немає на внутрішньому просторі додаткових ресурсів, бо все сконцентровано в Україні.

Останній пункт є найважливішим. Адже на українцях лежить складне завдання, яке обов'язково потрібно виконати. Історична місія України полягає в руйнації єдиного ключового міфу Росії – про міць російської армії. Тоді світ зможе переформулювати свої засадничі базові правила поведінки.

"Звільнення" Шебекіно: що відомо