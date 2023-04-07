Втрати окупантів подекуди 1 до 10, – Череватий розкрив подробиці про ситуацію на Сході
Попри величезні втрати, відсутність військової переваги та неправильно обрану військову тактику, росіяни намагаються сліпо штурмувати українські позиції на сході за допомогою живої сили. Противник продовжує атаки на Бахмутсьому та Куп'янсько-Лиманському напрямках.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий. Він зауважив, що подекуди втрати ворога в кілька разів перевищують втрати українських захисників.
Дивіться також Як Китай готується до війни та мобілізації, спецтрибунал для Путіна: про що пишуть західні ЗМІ
На Бахмутському напрямку ворог 215 разів обстріляв українські позиції зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, відбулося 12 бойових зіткнень.
104 окупанти було знищено 6 березня поблизу Бахмута, двоє зазнали поранень. Також ЗСУ знищили бойову машину піхоти, станцію радіоелектронної боротьби, артилерійську установку "Нона" та сім польових складів боєприпасів, розповів Череватий.
На Куп’янсько-Лиманському напрямку відбулося 365 обстрілів з різного типу артилерії, 3 бойових зіткнення, 3 авіанальоти. 31 окупант знищений, 79 зазнали поранень. Також було знищено ворожу бойову машину десанту, 4 безпілотники і польовий склад боєприпасів.
Окупанти доукомплектовуються через великі втрати
За повідомленнями військового, українська оборона уже кілька тижнів поспіль спостерігає, що на Бахмутському напрямку вагнерівцям не вистачає власних сил.
Їх знищують фактично у промислових кількостях, відтак по російських тюрмах уже, певно, пройшло сарафанне радіо, що квиток сюди – це квиток в одну сторону, вони вже теж не надто бажають стати українським чорноземом,
– розповів спікер.
Тому на Бахмутському напрямку ПВК "Вагнера" підсилюють підрозділами повітряно-десантних військ, мотострілецькими підрозділами.
Однак, зауважив Череватий, ці підрозділи також значною мірою доукомплектовані мобілізованими. Адже, якщо Генштаб подає інформацію про понад 177 тисяч вбитих окупантів, а поранених на порядок більше, то зрозуміло, що вибито майже все угрупування "найкращих" підрозділів Росії.
Гетьман назвав втрати Росіян: дивитись відео
"Втрати непомірні"
Крім того, окупанти, як заручники військово-політичного керівництва змушені постійно йти в атаку. Для України це має вкрай негативні наслідки, адже наша держава втрачає найкращих своїх синів, "порівняно з тим сміттям, яке кидає в бій Росія".
Втрати непомірні для них, подекуди 1 до 10, тому сказати, що вони можуть досягнути якоїсь стратегічної переваги не можна. Так, це дуже важко, бої там тривають неймовірної складності, в першу чергу в Бахмуті, але, якщо дивитися на це стратегічно, то великої військової переваги ворогові це не дає,
– резюмував Череватий.
Останні новини з Донецької області
- Найважчі бої зараз тривають у центрі Бахмута. Лінія бойового зіткнення проходить по центральній площі міста. Натомість заяви очільника вагнерівців Євгєнія Пригожина про взяття міста є фейком.
- 4 квітня Мінреінтеграції оголосило примусову евакуацію дітей із близько 20 населених пунктів Донеччини. Там перебуває приблизно 120 неповнолітніх.
- Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що останнім часом росіяни переміщуються через Маріуполь в напрямку Росії, однак резерв все ще залишається на території Маріупольського району. Найімовірніше, росіяни в паніці і в очікуванні наступу ЗСУ рухаються хаотично і не продумано.