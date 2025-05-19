Окупанти потрапили під приціл розвідників на Торецькому напрямку: воїни ефектно знищили ворогів

На Торецькому напрямку військові виявили трьох окупантів, які рухалися на мотоциклах. Українські захисники швидко відреагували на вторгнення та знищили російських військових.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

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Військові нищать окупантів на найгарячіших напрямках фронту

Розвідники підрозділу "Гюрза" 28 бригади побачили на Торецькому напрямку трьох окупантів. Вони їхали на двоколісному транспорті одним з населених пунктів. Вони зухвало їздили вулицями, чим привернули увагу українських бійців.

Влучними скидами з дронів розвідники знешкодили окупантів та їхню техніку.

Результат - вибуховий. Смертна кара для двох і множинні уламкові попередження для третього,

– зазначили військові.

Російські війська атакують біля Торецька

Біля Торецька російські окупанти продовжують використовувати мототехніку для штурмів. За словами військових, це "антична логіка" ворога для мінімізації втрат.

Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону розповів, що на мотоциклах росіяни намагаються проривати українську оборону. Він каже, що така ідея виникла ще античних часів, коли використовувалася швидка маневрова техніка для переміщення під час війни.

Мотоцикл як засіб доставки допомагає швидко подолати так звану kill-zone, простір, який пробивається і прострілюється дронами. І більше того, якщо порівнювати з бронетехнікою, то якщо і прилетить дрон, то він знищить не 10 осіб в одному БТР, а одну людину на мотоциклі,

– розповів Трегубов.

Однак часто навіть використання легкої техніки не дає росіянам вберегтися від ударів Сил оборони. Хоча росіяни таким чином і швидко пробиваються на другу лінію оборони і закріплюються там, українські дрони все одно завдають їм втрат у живій силі та техніці. Захисники так само вдало відбивають атаки.