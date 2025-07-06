Без бронетехніки: у ЗСУ пояснили, як окупанти змінили тактику на Торецькому напрямку

Російська армія на Торецькому напрямку вже понад 1,5 місяця не застосовує бронетехніку під час штурмів. Замість цього ворог використовує тактику так званих "м'ясних штурмів".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова начальника штабу батальйону безпілотних систем "Спалах" 28 окремої механізованої бригади ЗСУ на позивний "Перепел" в етері "Армії TV".

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Яка тактика у росіян на Торецькому напрямку

"Перепел" розповів, що застосування росіянами бронетехніки на Торецькому напрямку не було видно вже тривалий час.

Техніки не було видно вже десь півтора місяця, основні штурми – м’ясні штурми. Двійки, трійки (групами по 2 чи 3 солдати – 24 Канал),

– пояснив військовослужбовець.

Начальник штабу батальйону безпілотних систем також зауважив, що на цьому відтинку фронту інколи трапляється, що окупанти тимчасово закріплюються в якомусь бліндажі. Проте тоді українські військові "викурюють" ворога звідти за допомогою дронів: знищують і бліндаж, і противника в ньому.

До слова, згідно з ранковим зведенням Генштабу ЗСУ 6 липня, на Торецькому напрямку ворог атакував позиції українських військових шість разів. Бої відбувалися у районі Торецька, Диліївки, Русиного Яру.