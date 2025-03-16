Чи є контрнаступ ЗСУ у Торецьку: DeepState оновили карту фронту

На початку березня видання Forbes писало про успішні контрнаступальні дії ЗСУ у Торецьку. Зазначалося, що українські військові повертають місто під свій контроль. У DeepState розповіли, яка ситуація у населеному пункті насправді.

Станом на 16 березня аналітики уточнили лінію зіткнення в Торецьку. Вона залишається вкрай динамічною та хаотичною, передає 24 Канал.

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За ким перевага у Торецьку

У Deep State зауважили, що в Торецьку немає жодного контрнаступу наших сил. Лінія бойового зіткнення у місті не є статичною, відповідно в якійсь частині більше контролю противника, а в якійсь Сил Оборони.

"Водночас багато позицій без ротації з обох сторін. І останні зміни пов'язані з тим, хто чиї позиції знищив", – пояснили експерти.

Відомо, що противник перетворив шахту "Центральна" в руїни, тому там тримати оборону українським захисникам вже тяжко. Крім того, в окупантів більше особового складу, а тому більше можливостей. Також ворогові вдалося провести ротацію. Він завів у місто підрозділи 150-тої моторострілецької дивізії, які вкомплектованіші за ту ж 132 омсбр.

Яка ситуація у Торецьку: дивіться на карті

Ворог має успіх на Новопавлівському напрямку

Росіяни просунулися біля Бурлацького. Це селище Комарської сільської громади Волноваського району Донецької області.

Яка ситуація у Бурлацькому: дивіться на карті

До слова, за останню добу на Новопавлівському напрямку ворог 9 разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах Костянтинополя, Скудного та в Шевченко. Одне боєзіткнення не вщухає до цього часу.