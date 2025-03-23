Чи справді ЗСУ контратакують у Торецьку: в ОСУВ "Хортиця" відповіли

На початку лютого 2025 року росіяни заявили про захоплення Торецька. На початку березня низка ЗМІ написали про те, що ЗСУ поступово повертають місто. Наразі за населений пункт точаться запеклі бої.

Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону підтвердив, що ЗСУ здійснюють контратаки у Торецьку, передає 24 Канал.

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Яка ситуація у Торецьку

За словами військового, окупанти втомилися від спроб захопити місто. Вони не можуть встановити над Торецьком цілковитий контроль, а тому намагаються обходити його з флангів.

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Подібну тактику ворог застосовує і в Часовому Ярі, який пробує обійти з півночі.

Нагадаємо, що видання Forbes на початку березня писало, що нібито Сили оборони перейшли у контрнаступ в Торецьку. Втім, аналітики DeepState спростували цю інформацію. Вони зазначили, що у місті лінія боєзіткнення є дуже динамічною і хаотичною. Експерти зауважили, що противник у Торецьку має більше особового складу, а тому більше можливостей. Також ворогові вдалося провести ротацію.