У ЗСУ розповіли, чи відійшли Сили оборони від Великої Новосілки і яка ситуація в селищі Котлине

У Донецькій області на околицях Великої Новосілки продовжуються бої. Також наші захисники відбивають атаки ворога у селищі Котлине.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Віктора Трегубова в етері національного маратону.

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Що відбувається у Великій Новосілці та Котлиному

Віктор Трегубов зазначив, що конкретні напрямки настільки точно він не може коментувати, бо це є питанням операційної безпеки для наших захисників.

Я можу сказати, що в околицях населеного пункту Велика Новосілка тривають бої, небезуспішно, і ми про них регулярно повідомляємо як про ураження ворога там безпосередньо, так і про ураження ворога, що звідти намагається висунутися в інших напрямках,

– пояснив речник.

Як приклад він навів ураження нашими захисниками ворожої танкової колони, що йшла повз Велику Новосілку на селище Богатир, що теж розташоване на тому ж напрямку. Ця танкова колона була повністю знищена.

Стосовно ситуації у селищі Котлине Віктор Трегубов підкреслив, що там зараз безпосередньо йдуть бойові зіткнення, які вже тривають не перший день.

До слова, у Генштабі ЗСУ, говорячи про ситуацію на Новопавлівському напрямку станом на ранок 10 лютого, зазначали, що ворог десять разів марно намагався прорватися поблизу населеного пункту Костянтинопіль.