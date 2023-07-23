Росіяни не матимуть шансу на повернення: ОК "Південь" розповіли про бої біля Антонівського мосту

Навколо Антонівського мосту на Півдні України продовжуються бої. Наразі українські захисники здійснюють там активну контрбатарейну боротьбу.

Водночас ворог на цій ділянці застосовує заборонені запальні снаряди. Про це 24 Каналу розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

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Ворог не зможе повернутися на свої позиції

У такий спосіб загарбники намагаються випалити усе, що може примикати до переправи, зокрема зелені насадження або будівлі. Росіяни намагаються розширити собі огляд, щоб бачити, що робитимуть Сили оборони.

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Руйнування цієї місцевості з боку ворога продовжується. Час від часу загарбники використовують на цій ділянці й керовані авіабомби. Хоча більше тяжіють до Береславського району – там частіше відбуваються бомбардування.

На ділянці Антонівського мосту як з правого, так і з лівого берега окупанти намагаються тримати максимальний контроль над ситуацією, оскільки побоюються просування Сил оборони. Ми ж залишаємося поки у межах контрбатарейної боротьби. Продовжуємо обстрілювати та щільно витісняти ворога, щоб він більше не мав шансів на повернення на ці позиції,

– повідомила керівниця об'єднаного пресцентру ОК "Південь"

Для того, щоб українські захисники могли закріпитися на цій ділянці потрібно вирівняти смугу у щонайменше 30 кілометрів. Наразі робота триває.

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Ситуація на Півдні України: коротко

Запеклі бої тривають на Півдні України між нашими воїнами та окупантами. У Міноборони Великої Британії припустили, що ситуація загострюється в районі дельти Дніпра. Там зазначили, що з початку липня 2023 року, імовірно, посилилися бої в районі пониззя Дніпра.

Росіяни наробили чимало горя здійснивши підрив Каховської ГЕС. Наразі вода майже відійшла з лівого берега, тож ворог намагається відновити свої позиції. Окупанти масово ремонтують свої фортифікаційні споруди, вирубують ліс в Олешках і розбудовують окопи.

15 липня у мережі з'явилося відео з окупованих Олешок на Херсонщині. На ньому зафіксовано приліт по території місцевого яхт-клубу "Цюрупинська Конка", який напередодні засвітили російські воєнкори.