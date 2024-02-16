Пекло боїв у Авдіївці: що відбувається на одному з найважчих напрямків
Російські військові з жовтня минулого року сконцентрували свої зусилля на прагненні захопити під контроль Авдіївку. Нині однойменний напрямок – один з найважчих. Розповідаємо, що там відбувається.
Окупанти продовжують сунути на Авдіївку в прагненні взяти під контроль те, що від неї залишилося. У матеріалі 24 Каналу дізнайтеся, що відбувається на одному з найважчих на сьогодні напрямків.
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Хронологія запеклих боїв у Авдіївці
Командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський констатував, що ворог умисно підпалив цистерну із залишками нафталіну. Внаслідок цього у районі Авдіївського коксохіму спалахнула пожежа. "Намагаючись отримати перевагу на полі бою, ворог застосував підступну тактику в районі Авдіївського коксохімічного заводу: в результаті обстрілів підпалив цистерну із залишками нафталіну та зчинив пожежу на складі зберігання бітумної смоли", – зазначив Тарнавськй. Проти сил Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці – не менше 15 тисяч особового складу армії ворога. Третя штурмова завдала критичних уражень 74-ій та 114-ій окремим мотострілецьким бригадам Росії. Обидва ворожі підрозділи – фактично "стерті". Попередньо реальна кількість втрат оцінюється в 4200 пораненими та загиблими. Точаться бої проти 35-ої та 55-ої ОМСБр 41-ї армії, й проти 21-ої та 15-ої ОМСБр 2-ї армії. Окремі задачі виконує особовий склад ГРУ, що здійснює нічні штурми із застосуванням засобів нічного бачення, проводить диверсії, а також коригує удари авіації й артилерії. Попри те, що окупанти зазнають непропорційних втрат, ситуація в Авдіївці залишається надзвичайно тяжкою. Командування оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" вирішило відійти з позиції "Зеніт" на південно-східний околиці Авдіївки на Донеччині. Про це повідомив командувач ОСУВ Олександр Тарнавський. Ми тримали цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога, Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов розповів, що в Авдіївці є ділянка, де бійці Третьої штурмової бригади в оточенні ворога. Але "кільце" вдається розривати. Заступник командира зазначив, що воїни вдаються до маневрів. За його словами, є певні етапи цих дій. Він зазначив, що доводиться відходити з позицій, тому що їх рівняють з землею, тобто позиція зруйнована, і наші військовослужбовці відходять на більш вигідні позиції для того, щоб утримувати лінію оборону. Захисники 3-ї окремої штурмової бригади розповіли, що російські загарбники активно використовують фосфорні снаряди, від яких відбувається загоряння цистерн з мазутом. Отруйний смог розповсюджується всією територією заводу. Ситуація в Авдіївці: дивіться відео Майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Родіон Кудряшов розповів 24 Каналу, що відбувається в Авдіївці. За його словами, на деяких відрізках ситуація критична, але бійці контролюють ситуацію. Я безпосередньо перебував на цих ділянках і скажу, що від ударів КАБів просто землетрус – така щільність та кількість цих боєприпасів, Детальніше про дії 3-ї ОШБр розповів 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Бригада має серйозні навички у веденні міських боїв. Вона зможе замінити такі ж професійні підрозділи. Приміром, корінну 110 ОМБр, яка має довгостроковий досвід оборони Авдіївки. Бійці зможуть виконати поставлене завдання. Проте поки не потрібно поспішати із висновками про "критичні втрати" росіян. Колись біля Бахмуту так само ховали російські бригади, а вони вискакували зі своїх схованок і в результаті захопили місто. Протягом минулої доби Сили оборони відбили 28 атак ворога в районах Авдіївки, Ласточкиного та ще 5 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. Згідно з прийнятим рішенням, відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках, У зведення Інституту вивчення війни мовиться, що якщо Росія захопить Авдіївку, то це не матиме суттєвого оперативного значення, а лише інформаційне та політичне. Аналітики зауважили, що Кремль бажає хоч якоїсь "перемоги" напередодні виборів президента. Там також зауважили, що це невелике місто з довоєнним населенням приблизно 31 000 осіб, тобто його захоплення пропонує російським військам обмежені шляхи наступу в майбутньому. Українські сили вже давно укріпили багато навколишніх поселень, які ворог також намагається захопити, і наступні позиції на захід і північ від Авдіївки, ймовірно, укріплені подібним чином, припустили в ISW. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів про ситуацію в Авдіївці. За словами генерала, там відбувається планове підсилення підрозділів. Крім того, виділений додатковий ресурс боєприпасів та інших засобів ураження. Тарнавський також зазначив, що ситуація в Авдіївці складна, але контрольована. Наразі запеклі бої точаться в межах міста. Він також зауважив, що наше командування цінує кожен клаптик української землі, але найвища цінність та пріоритет для нас – збереження життя українського солдата. В етері 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко оцінив ризик для фронту у разі виведення наших військ з Авдіївки. Він вважає, що відхід з Авдіївки ніяк не відобразиться на загальній архітектурі фронту. Адже насамперед Авдіївка – це локація, яка стягувала до себе максимальний ресурс росіян, який потім знищували Збройні Сили України. Це саме той приклад, коли використовується та чи інша локація для максимального знищення ворога. Це війна на виснаження, Речник Білого дому Джон Кірбі зазначив, що критична ситуація, яка склалася в Авдіївці, зумовлена недостатньою підтримкою нашої держави з боку союзників. Він додав, що пекло у місті пов'язане з тим, що нашим військовим не вистачає боєприпасів. Оскільки Конгрес досі не ухвалив додатковий законопроект, ми не змогли надати Україні артилерійські снаряди, яких вона відчайдушно потребує, щоб зірвати ці російські атаки. Зараз російські війська досягли українських окопів, фактично в Авдіївці, і починають пригнічувати українську оборону, Також речник Білого дому зробив попередження. Він зазначив, що якщо республіканці надалі вагатимуться та блокуватимуть для України допомогу, то те, що зараз відбувається в Авдіївці, може статися і на інших ділянках фронту. Бійці РДК ведуть тяжкі бої у районі Авдіївки з самого ранку. Прямо зараз прицільно працюють наші міномети, важкі кулемети косять тисячі путінських окупантів, а на дистанції кидка гранати штурмовики РДК протистоять елітним підрозділам ворога. Є поранені, але стійкість наших героїв є неймовірною! Вони у своєму дописі зосередилися на тому, що бої дуже і дуже важкі. Водночас саме таким чином пишеться історія. І, на жаль, є втрати. Втім, ворог зазнає значно більших і аж ніяк не порівняних втрат зі своєї сторони. Максим Жорін наголосив, що слососполучення "складна ситуація" щодо того, що відбувається в Авдіївці, вже неактуально використовувати. За його словами, ситуація тут вже і не просто "критична". Та попри ті умови, в яких опинився наш підрозділ, – солдати, сержанти, офіцери Третьої штурмової роблять сьогодні просто неможливе. Героїзм кожного нашого бійця в Авдіївці вражає! Пресофіцер Третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін зазначив, що ситуація у районі Авдіївки критична, а співвідношення сил – один до семи. "Треба розуміти, що тут проти нас дві армії. Співвідношення приблизно один до семи. Це дуже серйозний виклик. Якщо порівнювати з Бахмутом, де ми теж були в обороні під час "Вагнера", то там була суміш між "зеками" та "спецурою", то тут лінійні бригади механізовані Російської Федерації та спеціалісти з ГРУ (Головне управління Генерального штабу Збройних сил Росії – 24 Канал). Тобто, це, напевно, найсерйозніший кулак Росії в Україні", – зазначив Бородін. В ефірі 24 Каналу секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував потенційний відступ наших військових від Авдіївки. Слід розуміти, що ворог практично повністю знищив Авдіївку і її як міста вже майже не існує. Натомість найважливіша цінність для нас – життя кожного українського бійця. Треба розуміти, що наші військові у разі потреби ухвалюватимуть відповідні рішення. Ще раз наголошую, що тут нема ніякого катастрофічного питання, Він додав, що те, що стосується слова "відступ", то його не використовують, адже воно абсолютно некоректне. За його словами, є розуміння, що за потреби військові мають здійснити ті чи інші маневри, щоб досягнути успіху. За словами Олексія Данілова, маневри на війні – справа звичайна. Відтак, не потрібно робити трагедії, якщо наші військові здійснять передислокацію на Авдіївському напрямку. У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ розповіли про ситуацію на Авдіївському напрямку. Зазначили, що наші військові відбили 14 атак у районі Авдіївки та ще одну – поблизу Первомайського на Донеччині, де російські загарбники, за підтримки авіації, намагаються захопити Авдіївку. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів по районах Новоселівки Першої, Очеретиного, Бердичів, Орлівки, Ласточкиного на Донеччині. З артилерії та мінометів обстріляв до 20 населених пунктів, зокрема Олександропіль, Новокалинове, Бердичі, Ласточкине, Сєверне Донецької області. Як зазначив Дмитро Лиховій, від вечора 14 лютого і до ранку 15 лютого російські загарбники у районі Авдіївки втратили 208 своїх бійців. На цьому напрямку безповоротні втрати ворога відповідають співвідношенню 20 до 1, якщо порівнювати з іншими напрямками. На Авдіївському напрямку ситуація залишається дуже напруженою, але контрольованою. Це ще одне красномовне свідчення того, наскільки запеклою є ситуація для ворога саме на цій ділянці, Він додав, що ЗСУ мають чітке бачення ситуації, а також готові до різних сценаріїв розвитку подій. Зауважимо, що російські загарбники намагаються прорватися західніше від Авдіївського коксохімічного заводу. Але там вони натрапляють на потужний опір наших захисників. Максим Жорін розповів, що Третя штурмова бригада виконує завдання в умовах, які "навіть нам було складно уявити". Протистояння ведеться не просто з переважаючими силами противника – ворога величезна кількість, пруть з усіх сторін. Бої в Авдіївці в рази пекельніші за найгарячіші битви цієї фази війни, що були в Бахмуті, Протитанкісти показали кадри з Авдіївки: дивіться відео Третя окрема штурмова бригада підтверджує, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки. Ситуація в місті на момент заведення бригади – надзвичайно критична, Також додали, що окремі їхні батальйони провели рейд у захоплених російськими загарбниками районах Авдіївки. Відомо, що на їхньому відрізку сили ворога складають орієнтовно 7 бригад. "Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових, і нових бригад, які заводить противник", — наголосив командир 3 ОШБр Андрій Білецький. Крім того, у бригаді зазначили, що за період перебування на Авдіївському напрямку двом бригадам збройних сил Росії завдали критичного ураження. Водночас об'єктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію своїх військ, і перекидає до міста нові сили та засоби, Під Авдіївкою загинув доброволець з Чехії. Інформацію про це підтвердив речник МЗС Деніель Дрейк. "Я можу підтвердити одну загибель чеського громадянина на вихідних під Авдіївкою", – зазначив він. Про загибель добровольця зранку 15 лютого сповістив волонтерський рух Vozím drorony na Ukrajinu. Відомо, що його товариші по службі бачили, як позиція чеха потрапила під мінометний обстріл. До цього дня він не повернувся, а позиції добровольця вже перебувають під контролем росіян. У Генштабі ЗСУ зазначили, що на Авдіївському напрямку, у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", наші військові продовжують стримувати ворога. Окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 34 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 6 атак біля Сєверного та Невельського Донецької області, Військовий Богдан Кротевич з позивним "Тавр" поділився думками щодо того, як необхідно здійснювати оборону на Авдіївському напрямку. Начальник штабу бригади "Азов" підкреслив, що краще маневрувати та бити по флангах російських загарбників. Не можна битись лоб в лоб з армією Росії, як з будь-якою армією. Як п'яні алкаші обмінюватись прямими ударами – це глупо. Чому ми постійно впираємось в одну і ту саму помилку? Він також висловив переконання, що не технологічний прогрес допоможе нашій державі. На його думку, все вирішує вміння маневрувати на полі бою. "Усі знають приказку: війна – х**ня, головне – маневр. Маневри, б**ть, принесуть перемогу. Не наступи на 5 ліній оборони в лобову, не закидання бригадами напрямок основного удару противника", – пише боєць, який є майором з 10-річним досвідом. Речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій зазначив, що російські загарбники у районі Авдіївки зосередили 50 тисяч своїх бійців. За його словами, українське командування підготувало додаткові шляхи постачання всього необхідного нашим захисникам. Він додав, що додаткова стратегія необхідна для того, щоб утримувати позиції у районі Авдіївки на випадок, якщо окупанти переріжуть основну артерію. Мовиться про головний логістичний маршрут наших військових. Це не футбольний матч. Ми не розкриватимемо позиції. Зараз ситуація на лінії динамічна і може змінюватися щогодини… На випадок, якщо основна логістична артерія буде перерізана, командування підготувало запасні шляхи постачання, За словами спікера, вуличні бої в Авдіївці точаться кілька днів. Часом окупанти кидають у бій техніку, а часом – малі піхотні групи. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умєров здійснили поїздку до військових частин і підрозділів, котрі тримають оборону на Авдіївському та Куп'янському напрямку. За словами Головнокомандувача, ситуація на цих ділянках фронту надзвичайно складна та напружена. Відтак, ухвалили рішення, спрямовані на посилення бойових спроможностей наших військових частин, а також запобігання діям ворога. Ми робимо все можливе, щоб не допустити просування ворога вглиб нашої території та утримати займані позиції. Попри складну обстановку Сили оборони України завдають ворогу значних втрат. Водночас вживаємо всіх можливих заходів для мінімізації наших втрат та збереження життя наших воїнів,
Пожежа в районі коксохіму
Оперативна ситуація в Авдіївці
Українські захисники відійдуть з позиції "Зеніт" в Авдіївці
– наголосив Тарнавський.
В Авдіївці є місця, де бійці оточені, – Третя штурмова
3-тя ОШБр показала моторошне відео з Авдіївського коксохіму
Майор 3 ОШБр розповів про складність оборони Авдіївки
– зазначив Кудряшов.
Військовий оглядач прокоментував дії Третьої штурмової бригади в Авдіївці
У Генштабі прокоментували ситуацію в Авдіївці
– заявили в Генштабі ЗСУ.
Захоплення Авдіївки не матиме оперативного значення, –ISW
В Авдіївці відбувається підсилення, – Тарнавський
Як відведення військ з Авдіївки може вплинути на фронт
– зазначив Коваленко.
Білий дім про ситуацію в Авдіївці
– наголосив Кірбі.
У РДК висловилися про бої у районі Авдіївки
– зазначили бійці.
– зазначив він.
Співвідношення один до семи
Данілов про маневри біля Авдіївки
– зауважив Данілов.
Карта бойових дій біля Авдіївки
Втрати ворога 20 до 1
– зазначив Лиховій.
– зазначив він.
Третю штурмову бригаду передислокували у район Авдіївки
– заявили в 3-тій ОШБр.
– розповіли в Третій штурмовій.
– зазначають у зведенні.
"Тавр" наголошує на маневрах
– емоційно заявляє військовий.
Росіяни можуть перерізати головну артерію
– констатував Лиховій.
Робимо все можливе, – Сирський
– заявив Сирський.
Командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський констатував, що ворог умисно підпалив цистерну із залишками нафталіну. Внаслідок цього у районі Авдіївського коксохіму спалахнула пожежа.
"Намагаючись отримати перевагу на полі бою, ворог застосував підступну тактику в районі Авдіївського коксохімічного заводу: в результаті обстрілів підпалив цистерну із залишками нафталіну та зчинив пожежу на складі зберігання бітумної смоли", – зазначив Тарнавськй.
Проти сил Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці – не менше 15 тисяч особового складу армії ворога.
Третя штурмова завдала критичних уражень 74-ій та 114-ій окремим мотострілецьким бригадам Росії. Обидва ворожі підрозділи – фактично "стерті".
Попередньо реальна кількість втрат оцінюється в 4200 пораненими та загиблими.
Точаться бої проти 35-ої та 55-ої ОМСБр 41-ї армії, й проти 21-ої та 15-ої ОМСБр 2-ї армії.
Окремі задачі виконує особовий склад ГРУ, що здійснює нічні штурми із застосуванням засобів нічного бачення, проводить диверсії, а також коригує удари авіації й артилерії.
Попри те, що окупанти зазнають непропорційних втрат, ситуація в Авдіївці залишається надзвичайно тяжкою.
Командування оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" вирішило відійти з позиції "Зеніт" на південно-східний околиці Авдіївки на Донеччині. Про це повідомив командувач ОСУВ Олександр Тарнавський.
Ми тримали цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога,
Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов розповів, що в Авдіївці є ділянка, де бійці Третьої штурмової бригади в оточенні ворога. Але "кільце" вдається розривати.
Заступник командира зазначив, що воїни вдаються до маневрів.
За його словами, є певні етапи цих дій. Він зазначив, що доводиться відходити з позицій, тому що їх рівняють з землею, тобто позиція зруйнована, і наші військовослужбовці відходять на більш вигідні позиції для того, щоб утримувати лінію оборону.
Захисники 3-ї окремої штурмової бригади розповіли, що російські загарбники активно використовують фосфорні снаряди, від яких відбувається загоряння цистерн з мазутом. Отруйний смог розповсюджується всією територією заводу.
Ситуація в Авдіївці: дивіться відео
Майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Родіон Кудряшов розповів 24 Каналу, що відбувається в Авдіївці. За його словами, на деяких відрізках ситуація критична, але бійці контролюють ситуацію.
Я безпосередньо перебував на цих ділянках і скажу, що від ударів КАБів просто землетрус – така щільність та кількість цих боєприпасів,
Детальніше про дії 3-ї ОШБр розповів 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
Бригада має серйозні навички у веденні міських боїв. Вона зможе замінити такі ж професійні підрозділи. Приміром, корінну 110 ОМБр, яка має довгостроковий досвід оборони Авдіївки. Бійці зможуть виконати поставлене завдання.
Проте поки не потрібно поспішати із висновками про "критичні втрати" росіян. Колись біля Бахмуту так само ховали російські бригади, а вони вискакували зі своїх схованок і в результаті захопили місто.
Протягом минулої доби Сили оборони відбили 28 атак ворога в районах Авдіївки, Ласточкиного та ще 5 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.
Згідно з прийнятим рішенням, відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках,
У зведення Інституту вивчення війни мовиться, що якщо Росія захопить Авдіївку, то це не матиме суттєвого оперативного значення, а лише інформаційне та політичне. Аналітики зауважили, що Кремль бажає хоч якоїсь "перемоги" напередодні виборів президента.
Там також зауважили, що це невелике місто з довоєнним населенням приблизно 31 000 осіб, тобто його захоплення пропонує російським військам обмежені шляхи наступу в майбутньому.
Українські сили вже давно укріпили багато навколишніх поселень, які ворог також намагається захопити, і наступні позиції на захід і північ від Авдіївки, ймовірно, укріплені подібним чином, припустили в ISW.
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів про ситуацію в Авдіївці. За словами генерала, там відбувається планове підсилення підрозділів. Крім того, виділений додатковий ресурс боєприпасів та інших засобів ураження.
Тарнавський також зазначив, що ситуація в Авдіївці складна, але контрольована. Наразі запеклі бої точаться в межах міста.
Він також зауважив, що наше командування цінує кожен клаптик української землі, але найвища цінність та пріоритет для нас – збереження життя українського солдата.
В етері 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко оцінив ризик для фронту у разі виведення наших військ з Авдіївки.
Він вважає, що відхід з Авдіївки ніяк не відобразиться на загальній архітектурі фронту. Адже насамперед Авдіївка – це локація, яка стягувала до себе максимальний ресурс росіян, який потім знищували Збройні Сили України.
Це саме той приклад, коли використовується та чи інша локація для максимального знищення ворога. Це війна на виснаження,
Речник Білого дому Джон Кірбі зазначив, що критична ситуація, яка склалася в Авдіївці, зумовлена недостатньою підтримкою нашої держави з боку союзників. Він додав, що пекло у місті пов'язане з тим, що нашим військовим не вистачає боєприпасів.
Оскільки Конгрес досі не ухвалив додатковий законопроект, ми не змогли надати Україні артилерійські снаряди, яких вона відчайдушно потребує, щоб зірвати ці російські атаки. Зараз російські війська досягли українських окопів, фактично в Авдіївці, і починають пригнічувати українську оборону,
Також речник Білого дому зробив попередження. Він зазначив, що якщо республіканці надалі вагатимуться та блокуватимуть для України допомогу, то те, що зараз відбувається в Авдіївці, може статися і на інших ділянках фронту.
Бійці РДК ведуть тяжкі бої у районі Авдіївки з самого ранку. Прямо зараз прицільно працюють наші міномети, важкі кулемети косять тисячі путінських окупантів, а на дистанції кидка гранати штурмовики РДК протистоять елітним підрозділам ворога. Є поранені, але стійкість наших героїв є неймовірною!
Вони у своєму дописі зосередилися на тому, що бої дуже і дуже важкі. Водночас саме таким чином пишеться історія. І, на жаль, є втрати. Втім, ворог зазнає значно більших і аж ніяк не порівняних втрат зі своєї сторони.
Максим Жорін наголосив, що слососполучення "складна ситуація" щодо того, що відбувається в Авдіївці, вже неактуально використовувати. За його словами, ситуація тут вже і не просто "критична".
Та попри ті умови, в яких опинився наш підрозділ, – солдати, сержанти, офіцери Третьої штурмової роблять сьогодні просто неможливе. Героїзм кожного нашого бійця в Авдіївці вражає!
Пресофіцер Третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін зазначив, що ситуація у районі Авдіївки критична, а співвідношення сил – один до семи.
"Треба розуміти, що тут проти нас дві армії. Співвідношення приблизно один до семи. Це дуже серйозний виклик. Якщо порівнювати з Бахмутом, де ми теж були в обороні під час "Вагнера", то там була суміш між "зеками" та "спецурою", то тут лінійні бригади механізовані Російської Федерації та спеціалісти з ГРУ (Головне управління Генерального штабу Збройних сил Росії – 24 Канал). Тобто, це, напевно, найсерйозніший кулак Росії в Україні", – зазначив Бородін.
В ефірі 24 Каналу секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував потенційний відступ наших військових від Авдіївки. Слід розуміти, що ворог практично повністю знищив Авдіївку і її як міста вже майже не існує. Натомість найважливіша цінність для нас – життя кожного українського бійця.
Треба розуміти, що наші військові у разі потреби ухвалюватимуть відповідні рішення. Ще раз наголошую, що тут нема ніякого катастрофічного питання,
Він додав, що те, що стосується слова "відступ", то його не використовують, адже воно абсолютно некоректне. За його словами, є розуміння, що за потреби військові мають здійснити ті чи інші маневри, щоб досягнути успіху.
За словами Олексія Данілова, маневри на війні – справа звичайна. Відтак, не потрібно робити трагедії, якщо наші військові здійснять передислокацію на Авдіївському напрямку.
У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ розповіли про ситуацію на Авдіївському напрямку. Зазначили, що наші військові відбили 14 атак у районі Авдіївки та ще одну – поблизу Первомайського на Донеччині, де російські загарбники, за підтримки авіації, намагаються захопити Авдіївку.
Крім того, ворог завдав авіаційних ударів по районах Новоселівки Першої, Очеретиного, Бердичів, Орлівки, Ласточкиного на Донеччині. З артилерії та мінометів обстріляв до 20 населених пунктів, зокрема Олександропіль, Новокалинове, Бердичі, Ласточкине, Сєверне Донецької області.
Як зазначив Дмитро Лиховій, від вечора 14 лютого і до ранку 15 лютого російські загарбники у районі Авдіївки втратили 208 своїх бійців.
На цьому напрямку безповоротні втрати ворога відповідають співвідношенню 20 до 1, якщо порівнювати з іншими напрямками.
На Авдіївському напрямку ситуація залишається дуже напруженою, але контрольованою. Це ще одне красномовне свідчення того, наскільки запеклою є ситуація для ворога саме на цій ділянці,
Він додав, що ЗСУ мають чітке бачення ситуації, а також готові до різних сценаріїв розвитку подій. Зауважимо, що російські загарбники намагаються прорватися західніше від Авдіївського коксохімічного заводу. Але там вони натрапляють на потужний опір наших захисників.
Максим Жорін розповів, що Третя штурмова бригада виконує завдання в умовах, які "навіть нам було складно уявити".
Протистояння ведеться не просто з переважаючими силами противника – ворога величезна кількість, пруть з усіх сторін. Бої в Авдіївці в рази пекельніші за найгарячіші битви цієї фази війни, що були в Бахмуті,
Протитанкісти показали кадри з Авдіївки: дивіться відео
Третя окрема штурмова бригада підтверджує, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки. Ситуація в місті на момент заведення бригади – надзвичайно критична,
Також додали, що окремі їхні батальйони провели рейд у захоплених російськими загарбниками районах Авдіївки. Відомо, що на їхньому відрізку сили ворога складають орієнтовно 7 бригад.
"Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових, і нових бригад, які заводить противник", — наголосив командир 3 ОШБр Андрій Білецький.
Крім того, у бригаді зазначили, що за період перебування на Авдіївському напрямку двом бригадам збройних сил Росії завдали критичного ураження.
Водночас об'єктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію своїх військ, і перекидає до міста нові сили та засоби,
Під Авдіївкою загинув доброволець з Чехії. Інформацію про це підтвердив речник МЗС Деніель Дрейк.
"Я можу підтвердити одну загибель чеського громадянина на вихідних під Авдіївкою", – зазначив він.
Про загибель добровольця зранку 15 лютого сповістив волонтерський рух Vozím drorony na Ukrajinu. Відомо, що його товариші по службі бачили, як позиція чеха потрапила під мінометний обстріл. До цього дня він не повернувся, а позиції добровольця вже перебувають під контролем росіян.
У Генштабі ЗСУ зазначили, що на Авдіївському напрямку, у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", наші військові продовжують стримувати ворога. Окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку.
Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 34 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 6 атак біля Сєверного та Невельського Донецької області,
Військовий Богдан Кротевич з позивним "Тавр" поділився думками щодо того, як необхідно здійснювати оборону на Авдіївському напрямку.
Начальник штабу бригади "Азов" підкреслив, що краще маневрувати та бити по флангах російських загарбників.
Не можна битись лоб в лоб з армією Росії, як з будь-якою армією. Як п'яні алкаші обмінюватись прямими ударами – це глупо. Чому ми постійно впираємось в одну і ту саму помилку?
Він також висловив переконання, що не технологічний прогрес допоможе нашій державі. На його думку, все вирішує вміння маневрувати на полі бою.
"Усі знають приказку: війна – х**ня, головне – маневр. Маневри, б**ть, принесуть перемогу. Не наступи на 5 ліній оборони в лобову, не закидання бригадами напрямок основного удару противника", – пише боєць, який є майором з 10-річним досвідом.
Речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій зазначив, що російські загарбники у районі Авдіївки зосередили 50 тисяч своїх бійців. За його словами, українське командування підготувало додаткові шляхи постачання всього необхідного нашим захисникам.
Він додав, що додаткова стратегія необхідна для того, щоб утримувати позиції у районі Авдіївки на випадок, якщо окупанти переріжуть основну артерію. Мовиться про головний логістичний маршрут наших військових.
Це не футбольний матч. Ми не розкриватимемо позиції. Зараз ситуація на лінії динамічна і може змінюватися щогодини… На випадок, якщо основна логістична артерія буде перерізана, командування підготувало запасні шляхи постачання,
За словами спікера, вуличні бої в Авдіївці точаться кілька днів. Часом окупанти кидають у бій техніку, а часом – малі піхотні групи.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умєров здійснили поїздку до військових частин і підрозділів, котрі тримають оборону на Авдіївському та Куп'янському напрямку. За словами Головнокомандувача, ситуація на цих ділянках фронту надзвичайно складна та напружена. Відтак, ухвалили рішення, спрямовані на посилення бойових спроможностей наших військових частин, а також запобігання діям ворога.
Ми робимо все можливе, щоб не допустити просування ворога вглиб нашої території та утримати займані позиції. Попри складну обстановку Сили оборони України завдають ворогу значних втрат. Водночас вживаємо всіх можливих заходів для мінімізації наших втрат та збереження життя наших воїнів,