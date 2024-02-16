Пекло боїв у Авдіївці: що відбувається на одному з найважчих напрямків

Російські військові з жовтня минулого року сконцентрували свої зусилля на прагненні захопити під контроль Авдіївку. Нині однойменний напрямок – один з найважчих. Розповідаємо, що там відбувається.

Окупанти продовжують сунути на Авдіївку в прагненні взяти під контроль те, що від неї залишилося. У матеріалі 24 Каналу дізнайтеся, що відбувається на одному з найважчих на сьогодні напрямків.

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