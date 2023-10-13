У росіян там велика проблема: чому ворог зосередився на захопленні Авдіївки

Окупанти наступають на Авдіївку. Ворог уже вкотре організовує атаку на цей гарнізон. Та ЗСУ утримують цей населений пункт уже 10-й рік.

Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що росіяни готувалися до цього наступу щонайменше кілька тижнів.

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Окупанти стягували свої війська до Донецька, Макіївки та Ясинуватої. У ворожих частинах як призовники із Донецька, так і буряти з якутами.

Росіяни зібрали там кілька батальйонів. Вони намагалися зайти з 3 – 4 напрямків після серйозної артилерійської підготовки та авіаційних ударів, які завдавали по Авдіївці.

Ми там давно вже базуємося. Там є достатня кількість фортифікаційних споруд, аби зупинити ворога та сховатися від артилерійських та авіаударів,

– наголосив Світан.

Військовий експерт додав, що Авдіївський коксохімічний завод – це зменшена копія Азовсталі. Там дуже велика кількість підземних комунікацій. І це також рятує українських бійців.

Масова бійня

Рух ворога був зрозумілий. Він намагався оточити Авдіївку з Півночі. Однак там українські війська набудували чималу кількість мінних полів. Тому окупанти потрапили у мінні пастки.

Так зупинили ворожі колони. А згодом добили загарбників артилерією. Про серйозні втрати ворога свідчать зведення Генштабу.

"Масова атака росіян перейшла у масову бійню. Кілька сотень людей полягло одразу. Було знищено десятки танків, бойових броньованих машин", – сказав льотчик-інструктор.

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Яка мета ворога

Окупанти продовжують наступати вже кілька днів. Щойно ЗСУ знаходять ворожі склади, то їх знищують. Однак, через те, що до Росії не так далеко, росіяни можуть поповнювати свої запаси. Тому у Донецьк вони завозять достатню кількість боєприпасів.

До того ж працює авіація. В основному ворог застосовує керовані авіаційні бомби.

Намагаються знищити Авдіївку. Приблизно так само, як вони свого часу зруйнували Бахмут,

– наголосив полковник ЗСУ в запасі.

Однак українські військові мають добре укріплений гарнізон. А ще – постійне постачання боєприпасів. Також працює українська авіація та артилерія.

Роман Світан припускає, що країна-агресорка хоче посунути лінію зіткнення від Донецька. Усе через те, що ЗСУ з Авдіївського плацдарму дістають майже до будь-якої точки Ясинуватої, Макіївки чи Донецька.

"У росіян це велика проблема. Вони не можуть комфортно себе почувати у цій агломерації", – зазначив військовий експерт.

Сил та засобів, які накопичив ворог, вважає полковник ЗСУ в запасі, вистачить для наступу на кілька днів, а то й на тиждень.

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