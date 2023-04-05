Росіяни вивели війська на невдалі позиції: ЗСУ успішно контратакували ворога біля Авдіївки

Російські окупанти ведуть наступальні дії біля Авдіївки Донецької області, але поставили свої війська на невдалі позиції. Українські захисники успішно контратакували загарбників.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, протягом наступних кількох днів можна буде побачити подальші успіхи ЗСУ на цьому напрямку.

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ЗСУ успішно контратакували росіян

Крамаров зазначив, що ЗСУ успішно провели контрнаступальні дії біля Авдіївки. Окупанти наступали та намагались оточити українських військових, але вивели свої війська на невдалі позиції.

Їх (росіян – 24 Канал) було дуже легко уразити. Коли вони почали виходити з позицій, то були зупинені. Одразу ж їх почали атакувати наші війська, які перебувають в самій Авдіївці, і наша артилерія, яка розташована поза її межами,

– пояснив він.

Військовий експерт переконаний, що протягом наступних кількох днів можна буде побачити подальші успіхи ЗСУ у напрямку Авдіївки.

Крамаров про контратаку ЗСУ біля Авдіївки: дивіться відео

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