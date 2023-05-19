ЗСУ намагаються оточити Бахмут: Жданов пояснив чергові істерики Пригожина

У Бахмуті російські війська продовжують витісняти Сили оборони за межі населеного пункту. Вони мають незначний успіх у просуванні в самому місті.

Тривають дуже запеклі бої на північній околиці міста. На жаль, там ворогу вдається просуватися. Про це військовий експерт Олег Жданов сказав у стрімі на своєму ютубі, повідомляє 24 Канал.

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Що відбувається на Бахмутському напрямку

Загалом на флангах північніше та південніше від Бахмута ми просунулися на 150 – 1700 метрів на окремих ділянках. Південний виступ біля Бахмута майже повністю ліквідований. Наші війська продовжують просуватися, на переконання Жданова, у напрямку Кліщіївки. Це означає, що ми зайдемо в тил Бахмута.

Зараз ситуація може стати абсолютно протилежною. Тепер ми можемо спробувати оточити місто Бахмут, що наше командування, напевно, і буде робити,

– припустив військовий експерт.

З Північним виступом ситуація складніша. Але просування є.

В урочищі Ступки південніше Івановського продовжуються бої. Росія намагається завдавати авіаційних ударів, але успіху противник не має.

Жданов про ситуацію на Бахмутському напрямку: дивіться відео

Вагнерівці готуються до відходу

Як підкреслює військовий експерт, у Пригожина знову прорізався голос. Очільник вагнерівців заявив, що підрозділи міноборони Росії відійшли на 570 метрів на північ від Бахмута. оголяючи фланги. Це підтверджує дані українського командування про те, що ми просуваємося і є успіх.

Пригожин вигадав нове формулювання, що пояснюватиме відхід окупаційних військ з Бахмута. Цікаво, чи візьмуть його на озброєння пропагандисти,

– зазначив Жданов.

Варто згадати, що острів Зміїний вони залишали, здійснюючи "жест доброї волі". Коли йшли з-під Херсона, Суровікін назвав це "важким рішенням". Зараз Пригожин заявив про те, що для російських солдатів тікати з ганьбою – означатиме "займати більш вигідні позиції".

"Виявляється, позиції, де вони раніше атакували наші війська, були невигідні. Тепер вони шукають вигідніші", – підсумував Олег Жданов.

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