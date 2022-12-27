Павуки почали жерти один одного: як вагнерівці привселюдно "опустили" начальника Генштабу РФ

У телезі з'явилося відео, на якому вагнерівці звертаються до начальника Генштабу Росії Герасімова, ображають його та звинувачують у відсутності снарядів.

Кубло жаб і гадюк заворушилося

"Ти, чорт ****ний, нам нема чим воювати, снарядів немає, пацани гинуть", – кажуть Герасімову люди Прігожина.

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Я спочатку навіть постити це не став. Запідозрив, що це фейк та постановка. Але ні, відео виявилося справжнім.

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Прігожин не лише підтвердив, що це записували його люди, а й особисто приїхав, щоб потиснути їм руки. Тобто фактично підписався під словами, що начальник генштабу РФ – "****ний чорт і п**арас".

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А непогано у них там павуки один одного їдять на тлі катастроф на фронті. Причому явно простежується розпад держави.

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Армія як офіційний інститут втрачає авторитет на очах. Натомість швидко посилюється приватна армія колишнього зека, для якої немає взагалі жодних законів та правил. Як кажуть, вгадайте, чим це закінчиться.