Мінус 9 вагнерівців: українські бійці відбили всі атаки під Бахмутом
Джерело:ДПСУ
Вагнерівці не припиняють штурмувати Бахмут на Донеччині. Українські воїни стримують окупантів та завдають їм втрат.
Протягом 12 січня штурмові групи вагнерівців намагались захопити опорні пункти українських прикордонників. Російські найманці раз у раз безуспішно штурмували один з рубежів оборони в Бахмуті.
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16 вагнерівців стали "трьохсотими"
Наші захисники відбили усі атаки, знищили 9 загарбників. Ще 16 вагнерівців отримали поранення.
Відомо, що окупанти з ПВК "Вагнера" воюють на Бахмутському напрямку, де Росія зазнає шалених втрат. Тіла вбитих вагнерівців масово перевозять у Росію далекобійники.
Українські воїни постійно стримують вагнерівців і навіть здобувають трофеї у боях з окупантами. Так нашим військовим вдалося захопити лазерний детектор вагнерівців.
Яка ситуація під Бахмутом
- Ділянка фронту Бахмут – Соледар наразі найбільш гаряча на фронті. Росіяни продовжують наступ в районі Соледара. Мета окупантів – прорвати оборону українських військ і захопити Соледар.
- Також росіяни продовжують здійснювати спроби оточення Бахмута. Наші воїни мужньо тримають позиції та завдають ворогу численні втрати.
- У Міноборони повідомили про важку ніч в Соледарі, де тривали активні бої. Росіяни підтримують високу інтенсивність наступу та навіть заявили, що взяли Соледар. Та в ЗСУ спростували інформацію, сказавши, що бої за Соледар все ще тривають.
- За цю ділянку фронту відповідає "кухар" Путіна, власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин. Аналітики зазначили, що Соледар – це чи не останній шанс Пригожина довести свою профпридатність Путіну.