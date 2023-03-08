ЗСУ відтіснили ворога від Бахмута і створили "чорну діру": військове зведення від Світана

Збройним Силам України станом на 8 березня 2023 року вдалося відтиснути окупантів до правого берегу ріки Бахмутка. Українські захисники не готові здаватись.

Для 24 Каналу військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан проаналізував карту бойових дій. Він розповів, як українським бійцям вдається втримати Бахмут вже тривалий час.

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ЗСУ відтіснили росіян біля Бахмута

Роман Світан наголосив, що ріка Бахмутка не є такою великою, як можуть собі уявляти люди.

Це такий собі потічок, тому ніяких проблем з переходом ріки немає. В жодну зі сторін,

– сказав він.

Полковник ЗСУ в запасі також зазначив, що наші війська перебувають на правому березі ріки Бахмутки і тим самим створюють для росіян "чорну діру" з горизонтом подій по кордону міста.

"Вони заходять в місто і зникають. Саме в такому режимі і працюють наші частини. Зокрема, на правому березі ріки Бахмутки", – пояснив Світан.

Карта бойових дій у районі Бахмута / Скриншот з відео

Як працюють ЗСУ

За словами військового експерта, ЗСУ працюють з трьох позицій:

контактні бої;

снайпери;

коректувальники артилерійського вогню.

"Снайперські пари лежать і працюють по росіянах доволі успішно. Ті засоби ураження, які є – дуже сучасні. Вони бачать та працюють далеко, зокрема і вночі", – пояснив Світан.

Військове зведення від Романа Світана: дивіться відео

Також він наголосив, що коректувальники артилерійського вогню працюють дуже точно.

Вони "покладуть" якщо не з першого снаряду, то з другого – точно туди, де треба,

– додав Світан.

Він підсумував, що Україна тримає правий берег ріки Бахмутка у цьому районі і проводить контратаки по всьому периметру лінії зіткнення.

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