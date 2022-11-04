Доштурмувалися: окупанти зіштовхнулися із серйозними "несподіванками" на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку, судячи з усього, супротивник зіштовхнувся з "обставинами", які ним були раніше "не передбачені".

Окупанти вперлися в стіну

На північ від міста (Соледар – Бахмутське) "ударна тактична група" (в основному з підрозділів "мобілізаційного резерву" 2-го армійського корпусу, посилених кількома "штурмовими, чистими конкретними" взводами Прігожина), досягнувши гіпсового кар'єру та заводу "Кнауф", була змушена зупинитись і навіть місцями відійти.

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Тим часом на східній околиці самого Бахмута (напрямок Покровське – вулиця Патріса Лумумби) противник так і не зміг просунутися далі за перехрестя доріг М-03 – Н-32. Хоча, кажуть, що до Бахмутського міського сміттєзвалища та вулиці Максименка вони доповзали і навіть подекуди залізли у приватний сектор у південно-східній частині міста.

Тут переважно, діють підрозділи приватної військової компанії "Вагнер" (причому як "витратний матеріал" із засуджених, так і "елітні профі" за зарплату). Вони посилені на окремих ділянках танками та іншою бронетехнікою зі складу ТБН "Дизель" 1-го армійського корпусу та солянкою (десь до 1,5 – 2 "батальйонів") зі складу 2-й МСБр 2-го армійського корпусу і 31-й ОДШБр Збройних сил РФ (іноді для "нарощування зусиль" сюди ж підганяють чергову партію "мобіків" зі складу "батальйону МР" 2-го армійського корпусу).

Не так сталося, як гадалося

А ось на південь від Бахмута якраз і трапилися ті "несподіванки". Наскільки я розумію, задум російського командування, яке керує та координує діями своїх військ на цій ділянці, полягав у тому, щоб пробитися до рубежу Клещіївка – Андріївка, а потім прорватися до Іванівського і таким чином дуже "щільно" блокувати Бахмут із півдня, зробивши його оборону дуже складною.

Одночасно з цим передбачався прорив через Іванград та Опитне до самого міста з півдня. Зовсім недарма воно стягнуло на ці напрямки та ділянки всі найбільш боєздатні свої підрозділи, враховуючи підрозділи приватних військових компаній "Ліга", "Редут", кілька рот зі складу "зведеної" БТГр 336-ї ОБР МП, посилених для "маси" залишками двох батальйонів мобілізаційного резерву 2-го армійського корпусу.

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Проте сталося все не так, як гадалося. На рубіж Клещіївка – Андріївка противник так і не пробився (не кажучи вже про Іванівське). Більше того, серією контратак ЗСУ він був взагалі відкинутий до дороги Т-0513 у бік Зайцевого на ділянці між Опитним та Одрадіївкою, що суттєво ускладнило йому дії "на основному напрямку" – на Опитне – Іванград.

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Тепер вся ця "ударна тактична група противника", що рветься з півдня на Бахмут, змушена розгортати свій лівий фланг і намагатися "купірувати" цілком ймовірний прорив ЗСУ собі в тил. Ну, що, доштурмувалися…