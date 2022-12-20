Головні події відбуваються під Бахмутом і Соледаром, – Арестович про ситуацію на фронті

Офіційно Генштаб не повідомляє, але росіяни поширюють інформацію, що ЗСУ пройшли вперед в районі Бахмута на Донеччині. Сили оборони перейшли в наступ та вибили ворога зі східних околиць міста.

Ба більше, українські захисники не просто вибили окупантів з околиць, а ще й посунули їх на певну відстань від міста. Про це під час стріму з Марком Фейгіним розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал.

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Де найважча ситуація на фронті

Найголовніше відбувається під Бахмутом і Соледаром,

– зауважив радник очільника ОП.

Він додав, що скоро буде вже 4 місяць як російські загарбники намагаються штурмувати Бахмут. Так, вони кинули туди свої кращі частини та ресурси, але все одно не можуть показати результатів.

Арестович сказав, які частини окупаційного війська воюють в районі Бахмута. За його словами, це:

вагнерівці;

кадрові частини російської армії, зокрема десантники та мотострілецький полк;

росгвардія.

"Подивимося, чим ця епопея з Бахмутом закінчиться для російської сторони, але, мені здається, що їх чекає велике розчарування у всій цій історії", – підкреслив радник голови ОП.

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Що відбувається на інших напрямках

У Луганській області на лінії від Нижньої Дуванки через Сватове до Кремінної тривають бої. Як і північніше від Бахмута до Мар'їнки на Донеччині.

Запорізький фронт порівняно з Бахмутом відносно спокійний. Там відбуваються дрібні тактичні дії,

– повідомив радник голови ОП.

На Півдні України окупанти продовжують цинічно обстрілювати Херсон та позиції наших захисників. Водночас українські бійці завдають ударів ворогу і виходить в них це набагато краще та влучніше.

Упродовж останніх двох діб ЗСУ за допомогою HIMARS завдали ударів по кількох важливих цілях ворога. Зокрема вглиб Луганщини та на лівому березі Херсонщини.

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Ворог щодоби обстрілює українські міста

Російські загарбники продовжують кошмарити мирні українські міста. Так, вночі 19 грудня ворог атакував Київ іранськими дронами-камікадзе "Shahed 136".

На столицю країна-агресорка запустила 35 шахідів, з них силам протиповітряної оборони вдалося збити 30 безпілотників. Решта – 5 дронів – упали, але значних пошкоджень не завдали. Хоч в Києві й виникли проблеми з електропостачанням.

Окрім того, ворог продовжує в щоденному режимі обстрілювати Нікополь, Харків, Запоріжжя, Херсон та Миколаїв.

Практично не було й дня, щоб ці міста не потрапляли у зведення обстрілів. Те ж стосується Кривого Рогу і Києва,

– зауважив Арестович.

Додамо, що росіяни поширювали в мережі інформацію начебто підбили одну з реактивних артилерійських систем HIMARS. Утім, за словами радника очільника ОП, жодна з поставлених Україні систем не постраждала.