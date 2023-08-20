Росіяни намагаються усіма силами відбити Кліщіївку: що відбувається зараз на східному фронті

Ситуація біля Бахмута дуже складна. Адже окупанти накопичили там серйозний потенціал сил та засобів.

Про це 24 Каналу заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зауваживши, що коли звідти втекли вагнерівці, їх замінили відповідним "сортом якості" російськими підрозділами. Однак, це не означає, що росіян там стало менше.

До теми Росіянам не вистачає резервів: боєць ЗСУ розповів як змінилися війська окупантів у Бахмуті

"Там достатньо сил та засобів, щоби протидіяти нашому наступу", – сказав заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

На Півночі від міста росіяни зосередили найбільше своїх підрозділів. Їх розташували в локації Берхівка – Парасковіївка – Красна Гора – Благодатне.

На користь росіян те, що там ЗСУ не контролюють усі панівні висоти. А саме Берхівка, Парасковіївка та Красна Гора – це така собі "агломерація" селищ та логістики. Тому окупантами там легше маневрувати.

Мають досить високу мобільність в цій локації й нам складніше просуватися. З іншого боку, на південному секторі, у нас більше успіхів,

– зауважив Коваленко.

Ситуація біля Кліщіївки

Кліщіївка, зауважив військово-політичний оглядач, напівсіра зона. Нині там ЗСУ розширюють свої позиції. А біля Курдюмівки – триває охоплення цього населеного пункту.

Тим часом росіяни облаштували свою основну лінію оборони на трасі 0513. Мовиться про населені пункти Миколаївка-2, Одрадівка та Опитне.

Окупанти, маючи певні сили та засоби, намагаються контратакувати. В бій у напрямку Кліщіївки відправляють навіть танки Т-90. Ворог усіма силами намагається повернути під свій контроль цей населений пункт.

"Вони розуміють, що наступне – це прорізання траси. Контроль південного входу в Бахмут, а також з Півночі – це вже вихід на Горлівку. Для них це дуже важлива траса й вони намагаються відбити Кліщіївку, щоби в нас не було можливості вийти на цю трасу", – додав Олександр Коваленко.

Нині Сили оборони займають оборонну позицію, доки росіяни не знекровлять свій потенціал. Коли це буде зроблено, ЗСУ відновлять свої контратаки.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку: дивіться відео

Що відбувається неподалік Бахмута