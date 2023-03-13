Мають шалені втрати, – Жданов сказав, чи зможе Росія продовжити наступ після боїв за Бахмут

Місто Бахмут Донецької області може стати кульмінацією наступу окупантів і далі вони не зможуть просуватися. Там росіяни зазнають величезних втрат.

За весь час штурму Бахмута росіяни втратили там близько 50 тисяч одиниць особового складу. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Жданов нагадав, що угруповання, яке заходило з Півночі України за приблизними розрахунками складалося з 40 – 45 тисяч російських військових.

По-перше, втрати (росіян – 24 Канал) шалені. По-друге, за Бахмутом в районі Часового Яру на панівних висотах вже готовий рубіж оборони. Якщо буде прийняте рішення про відхід з Бахмута, то ми "сідаємо" на наступний рубіж оборони й російські повинні будуть почати все спочатку,

– повідомив військовий експерт.

На його думку, в окупантів навряд вистачить сил, щоб штурмувати нову лінію оборони. Так, Росія стягнула в Україну фактично все, що могла – регулярних частин окупаційного війська не залишилося. Сьогодні навіть російські десантники доукомплектовуються на місці особовим складом, що був мобілізований восени та взимку.

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Ситуація в Бахмуті критична

Російські загарбники не можуть перейти річку Бахмутку – вона стала лінією фронту. Окупанти намагаються обійти її з півночі та півдня, але така природна перепона є дуже вигідною для оборони ЗСУ.

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Упродовж останнього тижня є суттєві просування ворога з півночі міста, а на півдні на трасі Т0504 йдуть важкі бої. Загалом ситуація в районі Бахмута є дуже складною. Росіяни не можуть "замкнути" місто, тому пішли на розширення вузького коридору, який поєднує місто з підконтрольними Україні територіями.

Ризик ще полягає у тому, що вони можуть прорвати нашу оборону у будь-якому місці на півночі або на півдні. Це може статися не одразу за Бахмутом, а ближче до Іванівського,

– зауважив військовий експерт.

Окрім того, подовження цього коридору ускладнює логістику для наших захисників, оскільки прострілюється артилерією ворога. Відтак, забезпечення наших військ в самому Бахмуті стає дедалі важче.