Ворог вибивається з позицій на флангах Бахмута, – Сирський

Українські воїни просуваються вперед на Бахмутському напрямку. Окупанти вибиваються з позицій на флангах міста-фортеці.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ. Генерал-полковник Сирський наголосив, що Україна повертає під контроль свої території.

Дивіться також Сили оборони тримають ініціативу, – Череватий про успішне просування навколо Бахмута

"Просуваємося вперед"

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують штурмові дії, ворог вибивається з позицій на флангах міста Бахмут,

– зазначив Сирський.

Також наголосив, що ми просуваємося вперед.

Схід сонця над Бахмутом / Фото аеророзвідника Зведеної тактичної групи "Адам"

Заступниця міністра оборони Маляр зауважила, що наприкінці минулого тижня українські війська на Сході розпочали контрнаступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки та Курдюмівки. На кожному з напрямків просування від 1 до 2 кілометрів. Наші захисники закріплюються на досягнутих рубежах та продовжують нищити ворога.

Читайте також Не Чорнобиль, але Фукусіма: чим загрожує вибух на ЗАЕС та як уберегтися

На Півдні вже звільнили 130 квадратних кілометрів