Ворог вибивається з позицій на флангах Бахмута, – Сирський
26 червня 2023, 09:03Читать новость на русском
Джерело:Олександр Сирський
Українські воїни просуваються вперед на Бахмутському напрямку. Окупанти вибиваються з позицій на флангах міста-фортеці.
Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ. Генерал-полковник Сирський наголосив, що Україна повертає під контроль свої території.
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"Просуваємося вперед"
На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують штурмові дії, ворог вибивається з позицій на флангах міста Бахмут,
– зазначив Сирський.
Також наголосив, що ми просуваємося вперед.
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На Півдні вже звільнили 130 квадратних кілометрів
- Маляр зазначила, що минулого тижня Сили оборони продовжували наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.
- За тиждень в результаті покращення тактичного положення та вирівнювання лінії фронту збільшено площу звільнених територій на 17 квадратних кілометрів.
- Загалом з моменту початку наступу наші воїни деокупували на Півдні вже 130 квадратних кілометрів.