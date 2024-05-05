Бої будуть надзвичайно жорстокі: у ЗСУ сказали, від чого залежатиме доля Часового Яру

Окупанти не зайшли у Часів Яр лише тому, що українські війська зуміли відбити й тримають Іванівське, Андріївку та Кліщіївку. Так загарбники не можуть зайти у бік міста з флангів.

Про це 24 Каналу заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що також росіяни не можуть захопити Часів Яр "у лоб". Він додав, що противнику не вдалося виконати свій задум.

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"Кількість ворога сконцентрована, велика кількість авіації, яку вони залучають. Але задум ворога, який вже проглядається, був зрозумілим, що після Бахмуту, місто, яке мало бути зайнятим, – Часів Яр. Це мало бути плацдармом виходу росіян на агломерацію Краматорськ – Слов'янськ – Дружківка", – сказав Тимочко.

Однак противник не зміг втілити план захоплення Донецької області. Утім, при цьому агресивність ворога не спадатиме.

Росіяни пристосовують свою тактику та стратегію на цьому напрямку. Вони безперервно атакують авіацією та максимально застосовують КАБи, а також – намагаються максимально працювати піхотою.

Що відбувається біля Часового Яру: дивіться на карті

Що чекає на місто

Нині напрямок Часового Яру тримається. При цьому свого часу загарбники перетягнули значну кількість своїх військ із Куп'янського напрямку. Лише нещодавно ворог відновив там свої атаки. Так масштабну наступальну операцію на Харківщині, яку росіяни планували ще взимку, окупанти вимушено відклали у часі.

Бої за Часів Яр звичайно будуть продовжуватися і будуть надзвичайно жорстокі. Мені важко судити, чи буде втримане місто, чи доведеться відходити нашим військам. Це залежатиме від багатьох чинників. І основний – наскільки швидко зброя союзників встигне надійти на лінію фронту,

– додав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Також мовиться про те, наскільки швидко зможуть вступити у бій бригади, які готувалися до використання зброї від партнерів. Від цього, зазначив Тимочко, залежить не лише доля Часового Яру, але й загалом того, наскільки швидко ЗСУ зможуть по всій лінії фронту зупинити ворога й в майбутньому планувати контрнаступ.

Ворог наступає на Часів Яр