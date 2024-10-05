Бої за газові вишки поблизу Зміїного: в ДПСУ оприлюднили ексклюзивні кадри

Держприкордонслужба України опублікувала ексклюзивні кадри боїв за газовидобувні вишки в Чорному морі. Зазначається, що відновлено контроль над частиною важливих об'єктів.

Про це розповіли в ДПСУ зранку в суботу, 5 жовтня.

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Бої за газові вишки біля Зміїного

В Державній прикордонній службі повідомили, що спецпризначенці ДПСУ разом з підрозділами військової розвідки відбивають у противника вежі біля острова Зміїний.

Титанічними зусиллями захоплена та взята під контроль частина цих стратегічно важливих об'єктів, які виконують роль наших морських фортець. Їх утримання дозволяє контролювати значну частину акваторії та посилювати оборону,

– ідеться у повідомленні.

Там опублікували відповідне відео. На поширеному відео видно, як після планування операції бійці штурмують захоплені вишки з катерів.

Бої біля Зміїного за газові вишки: дивіться відео