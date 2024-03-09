Бої за Іванівське: яка ситуація в селі на Донеччині зараз, чи контролюють його окупанти

На Донеччині тривають бої в межах села Іванівське. Раніше в населений пункт зайшли російські загарбники.

Яка ситуація в Іванівському зараз, в ефірі телемарафону розповів командир батальйонно-тактичної групи 4 бригади оперативного значення Нацгвардії. Сергій Сідорін зазначив, що ворог намагається штурмувати, передає 24 Канал.

Дивіться також У ЗСУ назвали населені пункти, які Росія намагається захопити після Авдіївки

Чи контролюють росіяни Іванівське

У межах села Іванівське тривають бої. Напередодні окупанти зайшли в населений пункт. Наразі загарбники намагаються як штурмувати, проводити лобові атаки, так і обійти населений пункт.

Сили оборони України перебувають у самому населеному пункті. Лінія зіткнення доволі динамічна, позиції переходять з рук у руки. Але щоб контролювала його Росія в повному обсязі, – такого немає. Там перебувають Сили оборони України. Йдуть бої,

– підкреслив Сідорін.

Ввечері 3 березня керівник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш розповів, що в межах населеного пункту тривають жорсткі бої

Де розташоване Іванівське: дивіться на карті

Яка ситуація на Бахмутському напрямку

Вранці 9 березня в Генштабі ЗСУ повідомили, що на Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 9 атак ворога в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка.