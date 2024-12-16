Росіяни намагаються вирівняти лінію фронту біля Курахового: ворог посилює тиск

Курахове залишається під контролем ЗСУ, попри постійні спроби росіян прорвати оборону. Ситуація у місті складна через значну перевагу окупантів у живій силі та техніці.

Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал. Окупанти стягують сили для прориву.

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ЗСУ стримують штурми росіян

За його словами, ворог проводить активні штурми як на південно-східній околиці міста, так і в міській забудові південної частини Курахового.

На цьому напрямку росіяни зосередили сили 90-ї танкової дивізії, 20-ї та 110-ї мотострілецьких дивізій, а також 5-ї мотострілецької бригади.

Для противника важливо вирівняти лінію фронту, щоб мати змогу перегрупуватися, відновити підрозділи та підготуватися до нових атак. Наші військові героїчно тримають позиції, попри постійний тиск ворога,

– наголосив Волошин.

До слова, російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються проникнути в Курахове під виглядом цивільних. Так вони планують захопити важливі об'єкти в місті.

Водночас українські військові проводять контрдиверсійні заходи для запобігання таким діям окупантів.