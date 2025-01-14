Бій іде на околицях Курахового, – в ОСУВ "Хортиця" задля безпеки не коментують ситуацію в місті

Бої поблизу Курахового на Донеччині не вщухають. З міркувань безпеки командування утримується від коментарів щодо ситуації на напрямку.

Таке рішення прийняли через загрозу операційній безпеці українських захисників. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на слова речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова в етері телемарафону.

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Яка ситуація в Кураховому

За словами майора, в околицях Курахового "йде постійний бій" – це важкий напрямок для наших військових. Тож командування вирішило не коментувати обстановку поблизу конкретних населених пунктів та на лінії оборони.

Завжди, коли воно настільки напружено, коли мова йде про те, що там треба зберігати логістичні лінії, краще не згадувати конкретні місця,

– розповідає Трегубов.

До слова, Генштаб ЗСУ повідомив про активні бойові дії на Покровському напрямку минулої доби, 13 січня. Там захисники зупинили 77 наступальних дій ворога у бік український населених пунктів, зокрема й Курахового.

Нагадаємо, 6 січня росіяни повідомляли про повну окупацію Курахового, проте тоді Трегубов цю інформацію не підтвердив. Мова йшла про бої в західній частині міста.