Готуються до оборони: Гайдай розповів, скільки сил росіяни стягнули на Луганщину

На фронті на Луганщині тривають важкі бої. Російські війська з усіх сил намагаються укріпити свої позиції, аби завадити наступу ЗСУ.

Про це 24 Каналу розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, російські окупанти стягнули додаткові сили на Луганський напрямок.

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При цьому військове керівництво окупантів перекидає на цю ділянку фронту всіх, кого може знайти.

"На Луганському напрямку зараз у росіян зібралася така собі "збірна солянка". Кого там тільки немає", –зауважив Гайдай.

Які сили Росія зібрала на Луганщині

Зокрема, зараз на Луганщині перебувають:

"залишки" військових частин псевдореспубліки на Луганщині, які воюють ще з 2014 року;

нещодавно мобілізовані на окупованій території Луганщини;

нещодавно мобілізовані росіяни;

кадирівці;

російські поліцейські підрозділи СОБР та БАРС;

вагнерівці, серед яких як професійні найманці, так і в'язні, яких у російських тюрмах завербував власник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин.

Також, за словами Гайдая, за останній час на Луганщину перекинули кілька батальйонів російських десантників, які раніше базувалися під Херсоном. Ці підрозділи підсилили важкою технікою, зокрема танками.

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Росіяни замінували все, що тільки можна

Намагаючись зупинити просування ЗСУ на Луганщині, російські загарбники продовжують укріплювати свої лінії оборони.

Оборона окупантів укріплена достатньо потужно. У них, на жаль, було багато часу. Поки пройшла операція на Харківщині, потім звільнення Лимана – і тільки після цього почалася деокупація Луганської області. За ці кілька тижнів росіяни встигли укріпити лінії оборони,

– сказав очільник Луганської ОВА.

За його словами, російські загарбники замінували все, що тільки можна:

всі ліси;

дороги;

підірвані мости;

траси;

адмінбудівлі на лінії фронту, куди можуть заходити наші Сили оборони.

Росіяни на Луганщині не рахують свої втрати

Як зазначив Гайдай, окупанти мінували все як вручну, так і за допомогою ракет, які розкидали міни, а також за допомогою спеціальної техніки.

"Також є дуже багато нерозірваних боєприпасів. Це ускладнює просування Збройних Сил України", – сказав очільник Луганської ОВА.

Він додав, що все це створює додаткову небезпеку для українських захисників. А, на відміну від Росії, для України кожний військовий – на вагу золота.

Ми цінуємо кожного солдата. А про Росію можна судити по тому, що відбувається на тому ж самому Соледарському напрямку. Там просто завалюють наші позиції "м'ясом",

– зазначив Гайдай.

Голова Луганської ОВА додав, що російські загарбники взагалі не рахують свої втрати.

Що відбувається на Луганщині: коротко