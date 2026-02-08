Росія накопичує техніку та живу силу для штурму одного з міст на Донеччині
- Російські війська накопичують важку техніку та живу силу в районі Мирнограду для подальших штурмів, а українські підрозділи активно діють в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.
- На Покровському напрямку російська армія за добу втратила 27 солдатів пораненими та 54 вбитими.
Ситуація на Донеччині залишається напруженою: російські війська накопичують важку техніку та живу силу в районі Мирнограда для подальших штурмів.
Про це повідомило Угруповання військ "Схід".
Що відбувається в районі Покровська та Мирнограда?
Українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. За словами військових, ворог зазнає значних втрат.
Наразі Сили оборони контролюють північну частину Покровська: вони ліквідовують російських загарбників у міській забудові. Також військові регулярно атакують ворожі підрозділи у південній частині міста та перешкоджають їм накопичувати живу силу.
Загалом на покровському напрямку російська армія за добу втратила 27 солдатів пораненими та ще 54 – вбитими.
Тим часом у Мирнограді українські воїни тримають визначені оборонні рубежі.
Ворог посилює тиск на північну частину міста, намагається накопичувати важку техніку та живу силу для подальшого штурму Мирнограда,
– додали в Угрупованні військ "Схід".
Для стримування ворога військові залучають необхідні сили та засоби, по місцям зосередження та логістиці окупантів завдається вогневе ураження.
Що відбувається на інших напрямках фронту?
За словами аналітиків ISW, ситуація на фронті свідчить про підготовку Росії до нового етапу війни, який може охопити одразу кілька напрямків на Півдні та Сході України. Зазначається, що росіяни готуються використовувати стратегічні резерви.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ворог зосереджує свої основні зусилля на трьох напрямках: Покровському, Очеретинському та Олександрівському.
Також відбувається концентрація сил і засобів на Краматорському напрямку, зокрема в напрямку Костянтинівки.