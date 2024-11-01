Коли почнеться ключова фаза наступу на Покровск

Місто Покровськ на Донеччині може бути закрите на в'їзд та виїзд. Зараз у ньому перебувають близько 11 тисяч цивільних, яких закликають якнайшвидше евакуюватися.

Однією з ключових небезпек для жителів Покровська є обстріли. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, додавши, що це залишатиметься проблемою ще певний період часу.

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Які головні загрози для міста

Російські окупанти просто зараз не почнуть наступати на Покровськ, бо спершу їм треба вийти на відповідну лінію. Від неї вони відштовхуватимуться. Після захоплення Вишневого, просування в районі Селидового противник рухатиметься у північно-західному напрямку.

Це обов'язковий напрямок руху вздовж річки Солона. Вони йтимуть вздовж гирла. До якого саме рівня зможуть дійти – поки важко говорити. Скоріш за все, їм важливо створити так званий “буфер безпеки” від населеного пункту Жовте до Даченського.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

"Далі буде низка сіл: Лисівка, Гродівка, Новогродівка. Вони стануть опорною лінією початку наступальних дій. Коли росіяни вийдуть на цей рівень - розпочнеться основна фаза наступу на Покровськ", – підкреслив Олександр Коваленко.

До цього часу, окупанти закінчать формувати південний фланг. Мовиться про правий берег по річці Вовча. Для цього їм також треба пройти Курахове, за яке тривають бої. Після цього почнеться наступальна кампанія на Покровськ.

Зауважимо, що у Покровській військовій адміністрації пояснили, що про повне блокування міста не мовиться. Частково будуть перекриті мікрорайони та вулиці. Фортифікації будуються, а ешелонована оборона зводиться ще з 2022 року.