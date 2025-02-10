Гниють купами, – в батальйоні "Сила свободи" шокували подробицями російських штурмів Покровська

Перед російськими військовими стоїть незмінне завдання – просуватися по лінії фронту. Заради цього вони не шкодують ані техніки, ані живої сили.

Подекуди дії ворога шокують, адже призводять до немислимих втрат серед особового складу. Начальник штабу 4-го батальйону "Сила Свободи" НГУ "Рубіж" Микола Гриценко детальніше розповів 24 Каналу, яку тактику використовують окупанти і чи має вона результати.

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Російські штурмовики масово гинуть у боях

У звіті Інституту вивчення війни повідомили, що росіяни намагаються просуватися на Покровському напрямку. Ця ділянка фронту є пріоритетною для ворога, тому саме там ворог прагне досягнути найбільших результатів.

Противник продовжує використовувати тактику "м'ясних" штурмів, комбінуючи їх з технікою, під'їздами на машинах та квадроциклах. Ми бачимо, що це геть ненавчені бійці, яких в Росії, мабуть, назбирали по кабаках. Їхня підготовка триває тиждень чи два, а потім їх вже відправляють на бойові завдання,

– зауважив Микола Гриценко.

Хоч росіяни переважають у кількості військових, однак це й відповідно відображається на втратах. Російських солдатів настільки не шкодують кидати "на убій", що на одного пораненого українця може бути 30 загиблих окупантів. Крім того, загиблих дуже рідко забирають з поля бою.

"Якщо когось і вивозять, то це, найімовірніше, ті втрати, яких ми завдали у глибокому тилу. Бо безпосередньо штурмовиків ніхто не забирає. Вони просто гниють купами, ніхто не проводить евакуацію навіть на їхній передній лінії. Ми завжди намагаємося витягнути наших хлопців, і загиблих, і поранених. Росіяни ж можуть побачити, що когось поранено, подивитись на нього і піти далі", – зазначив військовий.

Щобільше, на фронті неодноразово фіксували, що росіяни не просто не допомагають своїм пораненим, а ще й можуть їх добивати самостійно. Гриценко підтвердив, що такі ситуації трапляються вкрай часто. Крім того, поранені окупанти нерідко здаються в полон, адже вони розуміють, що це єдиний для них шанс вижити.

Проблеми з технікою

Варто відзначити, що російська армія зазнає втрат не лише у живій силі. Значні проблеми в окупантів і з технікою. Дефіцит вже відчутний і дається взнаки.

У всіх бригадах, які стоять навпроти нас, є проблеми. Раніше вони не евакуйовували техніку з поля бою, зараз же – намагаються це робити. Часто трапляється, що противник відмовляється від використання броньованої техніки, а намагаються йти в бій на звичайних автомобілях,

– наголосив військовий.

Звісно, така тактика ворога рідко коли дає результати. Найчастіше вони просто підриваються на мінах, та попри це, великогабаритну техніку тепер використовують значно рідше.