Зазнають невдачі: в ОСУВ "Хортиця" розповіли, що росіяни виснажуються біля Покровська

Російські війська намагалися охопити Покровськ з західного напрямку. Однак ця спроба окупантів зазнала невдачі і росіяни "зав'язли" на Донеччині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі "Радіо Свобода".

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Військові розповіли про ситуацію біля Покровська

Віктора Трегубов зазначив, що наступ росіян на Покровськ з півдня, як і спроба обійти місто із заходу, зазнає невдачі.

Спостерігається певна тенденція виснаження росіян. Я не кажу, що українці мають якесь друге, третє, сто п'ятсоте дихання… Але у росіян справді почало спостерігатися певне фізичне, моральне, матеріальне виснаження,

– пояснив він.

За словами військового, це стало можливим завдяки ефективним діям українських операторів дронів, які забезпечили надійний захист Покровська.

Також, як додав Трегубов, на тлі початку переговорного процесу Росії та США у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" спостерігається зменшення мотивації у російських солдатів воювати.

До слова, раніше стало відомо, що десантники 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ взяли під контроль населений пункт Котлине на Покровському напрямку. ЗСУ вибили ворога за межі селища та не дали тому закріпитися.