У боях за Покровськ Росія втратила рекордну кількість техніки: у ЗМІ назвали число

Росія кидає усі сили й ресурси на Покровський напрямок, адже прагне його окупувати. Кремль не зважає на втрати й на те, наскільки дорога ціна за захоплення територій, і цими вихідними російська армія пережила найдорожчі 24 години за час усієї війни.

Насправді дуже складно підрахувати точну кількість знищеної техніки, адже щодня ворог втрачає десятки, а то й сотні одиниць. Окрім того, бої на Покровському напрямку – найзапекліші. Втім, американський аналітик зміг назвати приблизну кількість втрат росіян за добу.

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Найбільші втрати Росії за час війни

Як пишуть у Forbes, минулими вихідними Росія зазнала найбільших і найдорожчих втрат у техніці за час повномасштабної війни. Посилаючись на аналітика Ендрю Перпетуа, у ЗМІ пишуть, що у боях за Покровськ російські військові втратили 180 одиниць техніки за 24 години. Мовиться не лише про знищену, а й пошкоджену та покинуту техніку. Водночас українські військові зазнали набагато менших втрат. За інформацією ЗМІ, ЗСУ втратили менш як 30 одиниць техніки.

Якщо поглянути на це в перспективі, то в середньому, за приблизно 920 днів своєї широкомасштабної війни проти України, Росія втрачала лише 19 одиниць важкого озброєння на день. Інакше кажучи, одноденний рекорд росіян цими вихідними був майже в 10 разів гіршим за середній,

– заявляють журналісти західного ЗМІ.

За даними аналітика Перпетуа, 180 одиниць техніки на Покровську Росія могла втратити не за один день, однак фото та відеодокази з'явилися саме цими вихідними. Однак журналісти наголошують, що така статистика є показником масштабу російських втрат загалом.

Наступ на Покровськ дуже дорого обходиться російським військам, і вони не зможуть підтримувати цей темп протягом тривалого часу. Якщо нинішній російський наступ вичерпає людей і техніку до того, як він дійде до Покровська, може пройти певний час, перш ніж Росія зможе зібрати ресурси для другої спроби,

– наголосили у Forbes.

Посилаючись на різних аналітиків, у ЗМІ додають, що Росія може досягнути Покровська до середини вересня, але не зможе його захопити. Журналісти припускають, що ця невдача може стати для Кремля сигналом кінця російського наступу. Однак такі припущення базуються на тому, що Росія не зможе швидко заповнити втрати в техніці й особовому складі.

"Так, росіяни під час наступу залишають слід з убитих солдатів і знищеної техніки на шляху до Покровська, які шокують. Ні, ці втрати не збережуться в довгостроковій перспективі, адже Кремль уже значно витратив свої величезні запаси зброї часів холодної війни. Але незрозуміло, чи встигнуть війська і техніка врятувати Покровськ і навколишню область", – резюмують у виданні.