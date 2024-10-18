Штурми майже цілодобові, ворог хоче встигнути до осінніх дощів, – ЗСУ про Покровський напрямок
На Покровському напрямку ворожі штурми відбуваються практично цілодобово. Все через те, що російські війська намагаються встигнути зайняти більше ділянок фронту до осінніх дощів.
Про ситуацію на Донеччині розповів пресофіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Що відбувається на Покровському напрямку
За словами військового, в зоні відповідальності бригади виконуються всі задачі, поставлені командуванням. Сили оборони передбачають всі можливі ризики, які можуть бути на полі бою, тренуються, мінують території та будують нові укріплення.
Однак ситуація є напруженою через постійні штурми росіян.
Штурми практично цілодобові, вони (росіяни, – 24 Канал) намагаються до осінніх дощів встигнути максимально зайняти більше ділянок фронту для того, щоб там потім закріпитися і чекати більш сприятливої погоди для спроб наступу,
– пояснив Сергій Цехоцький.
Водночас за словами військового, значні втрати особового складу не дозволяють росіянам вести активні штурмові дії одночасно по всьому фронту.
У них все одно не вистачає для цього сил. Тому вони запрошують сюди корейців, інших мігрантів, яким надають громадянство, щоб прийняти їх в армію і зробити з них "м'ясо" на полі бою,
– підсумував Цехоцький.
До слова, раніше стало відомо, що російські війська почали тренуватися на самохідних артилерійських установках з Північної Кореї. Це свідчить про брак артилерії в окупантів.