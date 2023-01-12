Повідомлення про взяття Соледара окупантами – маячня, – військовий про ситуацію в місті

У Соледарі тривають важкі бої, проте українські захисники чинять опір окупантам. Командир групи аеророзвідки ЗСУ із позивним "Мадяр" розповів про стан справ у місті.

За його словами, ситуація складна, але контролюється ЗСУ. Натиск ворога наші захисники стримують багаторазово та щодобово.

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Жодного приводу для паніки немає

Військовий зазначає, що бої йдуть "дуже голосно зі стрілкотнею та артобстрілами". Проте, запевняє "Мадяр", жодного приводу для паніки немає.

Командир закликає українців не дослухатись до ІПСОшних повідомлень про те, що місто оточили і взяли тисячі військових у полон.

Не потрібно перебільшувати – це все маячня. Така сама, як і Пригожин у танку в соляній шахті,

– каже воїн.

Також він додав, що наразі ворог зайняв ту чи іншу частину міста. Треба розуміти, що у цьому немає закінченої сформованої дії.

Дим над Соледаром / Фото Libkos

"Тобто штурмова група ворога, наприклад, у складі 10 осіб зайшла, прорвалася на 100-300 метрів. Ті десять штурмовиків зайняли позицію, і якщо негайно їх звідти не вибити, то вже за певний проміжок часу туди підтягнеться додаткова сила і тоді вже вони займуть цю позицію і закріпляться на ній", – пояснив ситуацію військовий.

Він зазначив, що бувають випадки, коли позиція тижнями переходить з рук у руки.

Що найстрашніше для командира

"Мадяр" каже, що вуличні бої у Соледарі – це страшна річ: орієнтування у просторі складне, немає визначеної лінії оборони.

За словами військового, у Соледарі немає меж для обох сторін, і тим більше для цивільних, які тут з незрозумілих причин залишаються.

Це стан, в якому небезпечно для усіх: десь можуть бути прориви, десь можуть бути зустрічні прориви, сталої лінії зараз немає.

Як не піддатися впливу російських ІПСО / Інфографіка 24 Каналу

Ситуація в Соледарі: коротко