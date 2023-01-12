Мінус кілька тисяч ворожих спецпризначенців: військовий аналітик про бої в Соледарі

У Соледарі Донецької області тривають важкі бої, а ЗСУ продовжують тримати оборону. Водночас майже усі будівлі, які розташовані неподалік місця проведення бойових дій, вже зруйновані.

Російські загарбники знищують будівлі, адже кожна з них є своєрідною фортифікаційною спорудою, з якої можна вести вогонь та нищити ворога. Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик Олексій Гетьман.

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ЗСУ завдали потужного удару по окупантах

Станом на ранок 12 січня немає інформації, що росіянам вдалося суттєво просунутися. Натомість є інформація, що 11 січня українським захисникам вдалося завдати потужного артилерійського та авіаційного удару по скупченню російських військ під Соледаром.

За словами Гетьмана, внаслідок атаки, російські загарбники втратили щонайменше 100 військовослужбовців, які проводили там бойові дії.

Росіяни змінили тактику під Соледаром

Крім того, окупанти під Соледаром змінили тактику ведення бойових дій. Тепер вони діють невеликими групами як і під Бахмутом.

Раніше це були батальйонно-тактичні групи по 800 – 1 000 осіб, а зараз це невеликі штурмові групи від 3 до 30 осіб. Вони здійснюють атаку, а якщо вона не вдалася, то відходять назад і починається нова хвиля,

– повідомив військовий аналітик.

За його словами, упродовж дня російські окупанти можуть здійснити 10 – 15 таких хвиль.

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ЗСУ знищують "еліту" російської армії

Наразі під Соледаром воюють не лише ПВК "Вагнера" та новомобілізовані росіяни, яких використовували для виявлення вогневих позицій наших бійців. Крім того, окупаційне військо переважно використовує там мінометну зброю, оскільки відстань між сторонами невелика.

Так, компанію вагнерівцям та свіжомобілізованим під Соледаром складають також десантно-штурмові війська. Загалом там воює "еліта" російської армії.

Ми поклали там вже кілька тисяч цих спецпризначенців. Це дуже добре, тому що в них залишилося вже небагато таких спецпризначенців – велику кількість ми знищили на цій ділянці фронту,

– розповів військовий аналітик.

Для того, щоб підготувати таких бійців країні-агресорці потрібно більше часу, аніж вона має. Тож можна очікувати, що спецпризначенців у Росії майже не залишилося.

Як діють ці групи

Гетьман зауважив, що в роботі цих невеликих штурмових груп ворога важливу роль відіграє аеророзвідка. Так, у кожній групі є оператор БпЛА, який передає інформацію щодо розташування позицій наших бійців, щоб спрямувати на них мінометний вогонь.

Ці штурмові групи йдуть без бронежилетів, оскільки несуть на собі багато боєкомплекту. Обов'язково кожна група має гранатомети. Щойно окупантам вдається просунутися бодай на 10 метрів, вони одразу закопуються і роблять невеликі фортифікації, щоб з цього місця можна було продовжувати наступ.

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