Маємо успіхи на певних ділянках, – ЗСУ розповіли про ситуацію на напрямку Сватове – Кремінна

Наразі Луганщина є однією з найгарячіших ділянок фронту. Ситуація на напрямку Сватове – Кремінна є стабільно важкою.

Утім, українські захисники мають успіхи на певних ділянках цього напрямку. Про це 24 Каналу розповів боєць ЗСУ та військовий інструктор Віталій Біляк.

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ЗСУ мають успіхи на лінії Сватове – Кремінна

Боєць ЗСУ зауважив, що наразі про успіхи повідомляти не можуть. Відомо, що на напрямку залучені українські штурмові підрозділи та війська спеціального призначення.

Маємо успіхи на певних ділянках,

– наголосив Біляк.

За його словами, російські окупанти сконцентрували багато сили на цьому напрямку. Насамперед зі штатних військових підрозділів, а також десантників.

Ворог активно застосовує артилерію та дрони

"Тут ситуація нічим не відрізняється від Бахмута – інтенсивність артобстрілу не менша. Але тут ліси й можна сховатися від дронів", – повідомив військовий інструктор.

Він розповів, що російські дрони залітають на позиції наших бійців ескадрильями по 5 – 6 одиниць та скидають гранати на українських військових. Росіяни також мають аеророзвідку, яка працює досить непогано.

Однак лісиста місцевість дозволяє ЗСУ сховатися та вести вогонь на ураження противника. Водночас загарбників на цьому напрямку дуже багато.

Боєць ЗСУ розповів про ситуацію на лінії Сватове – Кремінна: дивіться відео

Росіяни звезли багато живої сили

Ворог цілодобово здійснює контратаки, щоб поліпшити своє становище та позиції. Росіяни постійно підвозять на напрямок Сватове – Кремінна нових людей.

Відбувається заміна резервів загарбників. Щойно одні окупанти гинуть в окопах, за 3 – 5 хвилин на їхнє місце прибувають нові. Так, ворог не відчуває браку живої сили.

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Боєць ЗСУ також додав, що іноді доводить вести стрілецькі бої з окупантами на відстані менше ніж 10 метрів.

Чи забирають росіяни тіла загиблих

Російські загарбники зазнають неабияких втрат. Окупанти забирають тіла загиблих, але не всіх – лише ті, до яких можуть підлізти.

"Але переважно вони не можуть забрати їх, тому що їх одразу накривають – наші хлопці "косять" їх з автоматів на відстані 15 метрів", – розповів військовий інструктор.

Що потрібно ЗСУ для досягнення успіху

Для того, щоб українські захисники досягли успіху на лінії Сватове – Кремінна необхідно, щоб західні партнери продовжили надавати нам озброєння. Так, зброя наших партнерів показала себе досить ефективно на фронті.

Нам бракує всього, але західне озброєння сильно допоможе. Без важкої та сучасної зброї ми нічого не зможемо зробити,

– зазначив боєць ЗСУ.

Крім того, Збройні Сили потребують мінометів та снарядів до них. Так, бійці вміють працювати з озброєнням – не треба навіть витрачати часу на їхнє навчання. Тож їм необхідне лише озброєння.