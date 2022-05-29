Бої за Сєвєродонецьк тривають, біля Бобрового окупанти відійшли назад, – Генштаб
Джерело:фейсбук Генерального штабу ЗСУ
Російські окупанти за підтримки артилерії намагаються і далі вести штурмові дії у районі міста Сєвєродонецька. Бойові дії ще тривають.
Про це свідчать нові дані від Генерального штабу Збройних Сил України.
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У Генштабі зазначили, що на Сєвєродонецькому напрямку за підтримки артилерії ворог вів штурмові дії у районі міста Сєвєродонецька. А у районі населеного пункту Боброве ворог зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. Силами штурмової авіації завдав авіаційних ударів в районі Устинівки.
Сєвєродонецьк під українським прапором
Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай напередодні повідомив, що російські окупанти більше не просуваються у Сєвєродонецьку, що на Луганщині. Ба більше, місто перебуває під українським прапором.
Тривають бої в селах на підступах до Сєвєродонецька,
– пояснив Гайдай.
Посадовець також розповів, що ворог продовжує обстрілювати всю Луганщину, а Сєвєродонецьк фактично намагаються стерти з лиця землі.
Чому росіянам важливо захопити Сєвєродонецьк
Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович пояснив, чому для росіян так важливо оточити Сєвєродонецьк з подальшим його захопленням. Передусім, це великий вузол української оборони. Тож його ліквідація зіграє лише на руку російській армії. Друга причина – це крайні міста в Луганській області. Тож після них можна буде вийти на кордони Луганської та Донецької областей. Таким чином виконати одне з "підзавдань" російської армії – захоплення усієї Донеччини та Луганщини.
Щоправда, територія Донецької області ще досить велика. І якщо окупанти й надалі продовжать просуватися такими темпами, коли на одне місто витрачають півтора місяця, то можливостей захопити Донбас у них не так і багато. Адже, за даними Арестовича, під час захоплення Попасної російська армія втратила від 60% до 80% особового складу та техніки, які відправили на захоплення міста.
Для окупантів захоплення Сєвєродонецька стане другим великим успіхом після захоплення Маріуполя.
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