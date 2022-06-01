Бої за Сєвєродонецький виступ: все йде за українським планом

Поточний інтерес шановного панства до ситуації навколо Сєвєродонецька/Лисичанська зрозумілий. На даний момент це місце прикладення основних зусиль противника, який намагається таким чином вийти на адмінмежі Луганської області і тим самим отримати хоч якийсь аргумент щодо "успіху" наступальної операції котрій вже більше 1,5 місяці.

Але, як на мене, ми занадто заглиблюємося в деталі, які оперативно і стратегічно суті справ не міняють.

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Локальний успіх ворога

Давайте уявимо найгірший сценарій, що Україна із боями так чи інакше втратила Сєвєродонецьк/Лисичанськ (варіанти можуть бути різні, але не суть) і вирівняла лінію фронту десь між Сіверськом/Білогорівкою.

Сумнівно, що в ворога, який із такими потугами, сконцентрувавши значні сили на невеликому відтинку фронту, будуть сили, щоб відповідний локальний успіх перетворити на оперативний/стратегічний через низку глибоких розтинаючих ударів.

Росія видихлась

Найбільш імовірний сценарій стратегічно це перехід війни до позиційного протистояння, де московити вже не можуть масштабно наступати, а ми іще не можемо масштабно наступати.

Хоча для цього звичайно треба вимотати наступальний потенціал противника – тому і тримаємося так за Сєвєродонецьк та утримуємо комунікації, які ведуть до Лисичанська, не зважаючи на всі ризики. Тим самим систематично перемелюємо живу силу/бронетехніку ворога, яка потрібна для закріплення результатів вогневого ураження і без чого ракетні війська та артилерія самі по собі не дозволять вирішувати завдання.

Час грає на Україну

Ну, і окремо активним спротивом на поточних позиціях наші армії дають дипломатам аргументи щодо надання Україні М270/М142, які дозволять щонайменше виконати завдання повної стабілізації фронту із меншими жертвами із нашого боку.

Сєвєродонецький виступ – це той випадок коли поточка і купа деталей не дає побачити більшу картину.

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