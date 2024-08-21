Путін особисто контролює ситуацію: куди Росія кинула найбоєздатніші війська

Сьогодні на Донеччині надзвичайно складна ситуація. Найперше мовиться про Торецький та Покровський напрямки, які є пріоритетними для ворога, там він невпинно просувається.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що Сили оборони намагаються стримати противника та завдати йому якнайбільше втрат. Але на деяких ділянках доводиться маневрувати та відходити.

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"Путін особисто контролює ситуацію щодо прориву. Туди кидають найбільше підготовлені війська, надають велику кількість боєприпасів та не забирають звідти підрозділи", – зауважив генерал армії.

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Для посилення Курської операції Росія не забирає військових з Донеччини. Попри це, Україна намагається тримати ситуацію під контролем. На Торецькому напрямку в районі Нью-Йорка ворог заходить на околиці селища, займає вулиці або певні будівлі.

"Там повністю знищені опорні пункти, тому навіть немає сенсу проводити обороні операції та ставити під загрозу життя наших військових. Росія б'є КАБами, безпілотниками та ракетами", – розповів генерал армії.

Ситуація біля Торецька: дивіться на карті

Україна упродовж кількох місяців готувала нові інженерні укріплення стратегічного рівня. Тепер ми відходимо на позиції, де є системні, забетоновані рубежі, які витримають удари керованими авіаційними бомбами, артилерією, мінометами.

На ділянці Нью-Йорка Збройні Сили тривалий час стримували противника, маневрували. Тепер, перейшовши на нові позиції, вдасться завдати кращого вогневого ураження окупантам. Адже сектор добре відомий для Сил оборони.

Торецький напрямок, Покровський та Краматорський – там Росія використовує десантні війська, штурмові бригади з великим бойовим досвідом. Думаю, ми далі будемо маневрувати, можливо, трохи відійдемо, але позиції, які ми підготували, є ударними,

– підкреслив генерал армії.

Отже, ворогу вдасться завдати великих втрат, що є важливим фактором у війні. А за час бойових дій Росія вже втратила понад 600 тисяч військових, а також тисячі танків, артилерійських систем, броньованих машин. Все це не може не позначитися на діях ворога.