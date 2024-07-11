У Силах оборони повідомили, що на околицях Торецька тривають бої, ворога в місті немає

Російські війська ведуть бойові дії на околицях міста Торецьк в Донецькій області. Водночас ворожої армії у самому місті немає.

Окупанти продовжують штурми й намагаються просунутися в Бахмутському районі. Про ситуацію на Донеччині розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Що відбувається в Торецьку

За словами Волошина, росіяни прагнуть зайти в місто та взяти його під свій контроль, однак Сили оборони роблять все можливе й дають адекватну відповідь ворогу.

Наразі ситуація на цьому напрямку досить суттєво не змінилася. Ворог проводить бойові дії на околицях міста. Ворога в місті немає. Однак, ворог надто активно застосовує по цьому населеному пункту авіацію, зокрема КАБи, а також некеровані авіаракети,

– заявив Волошин.

В Силах оборони додали, що лише за минулу добу на Торецькому напрямку ворог здійснив понад 200 обстрілів з різних видів озброєння. Росіяни також здійснили ще 24 атаки неподалік населених пунктів Північне, Нью-Йорк, Торецьк та Деліївка.