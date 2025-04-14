Колись квітучий Торецьк став "містом-привидом": щемливе відео від військових

На Торецькому напрямку тривають запеклі бої. Лише протягом доби на цій ділянці фронту була зафіксована 21 ворожа атака. Колись квітучий Торецьк нині перетворився на місто-привид, адже внаслідок бойових дій усі будівлі зруйновані чи серйозно пошкоджені.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 100 окрему механізовану бригаду Сухопутних військ ЗСУ.

Дивіться також Ворог атакував на "буханках", "Нивах" і УАЗах: "Азов" відбив штурм біля Торецька

Який вигляд зараз має Торецьк

Росіяни посилили штурми на Торецькому напрямку. Ворог не полишає спроб вибити ЗСУ із займаних позицій.

Нині колись квітучий Торецьк перетворився на місто-привид. Протягом 9 місяців воїни 100 ОМБр разом з іншими підрозділами дають відсіч окупантам.

За цей час оскаженілий "русскій мір" перетворив колись квітуче місто українського Донбасу на місто-привид…

– додали військові.

Зруйнований Торецьк: дивіться відео

До слова, в ОТУ "Луганськ" повідомили, що протягом березня окупанти у Торецьку зазнали серйозних втрат. Так, лише за місяць російська армія втратила майже 7000 солдатів вбитими та пораненими. Також окупанти втратили чимало одиниць техніки.

Разом з тим, Торецький напрямок перевантажений російськими дронами на оптоволокні, там росіяни досить щільно їх застосовують. Кількість ворожих штурмів за минулий тиждень зросла майже у два рази. Окрім цього, окупанти намагаються застосовувати моторизовану техніку.