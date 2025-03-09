Є певні успіхи у Сил оборони в Торецьку, – ЦПД

Росія продовжує наступальні дії на Донеччині. Попри значну перевагу ворога у живій силі та техніці, українським захисникам вдається досягати певних успіхів.

Наразі уся суспільна увага прикута до подій на Курщині, де росіяни перейшли в активний наступ, а Сили оборони опинилися у важкій ситуації. Водночас складні бої тривають і на Сході України. Про це розповів Андрій Коваленко, передає 24 Канал.

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Яка обстановка на Сході

За словами керівника ЦПД, Сили оборони мають певні успіхи у Торецьку. Втім, ворог усе-таки накопичує резерви. Відповідно головне його завдання – охопити Торецьк – залишається. "І важкі бої там продовжаться", – підсумував посадовець.

До слова, про запеклі зіткнення у Торецьку повідомляли і в Інституті вивчення війни. Аналітики зазначали, що на цьому напрямку просування мали обидві армії. Геолокаційні кадри показують, що українські сили пройшли вулицею Дружби в центрі Торецька та вулицею Будівельників на півдні міста. Окупанти ж пройшли вулицею Воронезькою на заході Торецька.

Ще на початку березня видання Forbes писало, що українські сили повертають контроль над Торецьком, з якого російські війська змушені відступати.