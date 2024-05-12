Впізнати Вовчанськ неможливо: як виглядає місто після постійних обстрілів

З Вовчанська на Харківщині триває евакуація цивільних. До цього залучені правоохоронці, рятувальники та команди волонтерів. Росіяни постійно обстрілюють місто.

Ворог скидає авіабомби на будинки та інфраструктуру. У місті велика кількість займань, інформує 24 Канал.

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"Літаки пускають від двох до трьох бомб за раз, б'ють хаотично – приватний сектор, багатоповерхові будинки", – зазначив начальник відділу поліції Максим Стецина.

Рятувальники вночі 12 травня змогли врятувати двох людей. Третя людина, яка перебувала у будинку, загинула.

Нині упізнати місто неможливо. Там постійно лунають вибухи. Ситуація дуже складна.

По Вовчанську прилетіло декілька КАБів. Ми нарахували близько 12 влучань саме по місту. Одне із них – зруйнований цивільний двоповерховий будинок. Одна особа постраждала,

– сказав начальник сектору реагування патрульної поліції Чугуївського ВП Олексій Харківський.

Як виглядає Вовчанськ після ворожих обстрілів / 24 Канал

Евакуація з міста

Евакуація цивільних триває уже дві доби. Звідти уже вивезли понад 4 тисячі людей. Також мешканці виїжджали самостійно. Люди їдуть з однією сумкою та домашніми тваринами. За даними правоохоронців, станом на 11 травня там залишається ще близько 400 людей. Натомість за даними офіційної влади, їх там близько пів тисячі.

Евакуація з населених пунктів, які розташовані у "сірій зоні", дуже складна. Тож людей закликають максимально тримати під руками речі та залишати заявки на лініях за номерами 101 та 102. Усе, аби до них за першої можливості змогла дістатися допомога.

Нині з Вовчанська виїжджають останні мешканці. На лінії фронту дуже сильне загострення. Звідти один за одним приїжджає евакуаційний транспорт.

Росія наступає на Харківщині