Росія перекинула до Вугледара до 5 тисяч солдатів та боєкомплект, – мерія Маріуполя

Росія перекинула до Вугледара Волноваськоого району Донецької області ще 5 тисяч своїх військових. Попри все, наші військові тримають оборону.

Станом на 16:00 28 вересня Генштаб ЗСУ розповів, що на Времівському напрямку загарбники провели 10 атак позицій ЗСУ біля Вугледара, Водяного та Катеринівки, шість з них – ще тривають. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав переміщення військової техніки ворога.

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Що відомо про перекидання сил ворога в бік Вугледара

Загалом за результатами спостереження можемо казати про перекид до 5 тисяч росіян в бік Вугледара,

– заявив Петро Андрющенко.

За його словами, росіяни продовжують перекидати резерви в бік Вугледара. Зокрема, вороги:

активізували переміщення колонами з території Росії через Маріуполь в бік Волноваха та Вугледар. Не менш за 13 вантажівок, переважно з боєкомплектом;

перекидають сили з Бердянського напряму в Нікольську громаду Маріупольського району. Проте там спостерігається певне сповільнення та скорочення по чисельності.

Росія перекидає боєкомплект та сили в напрямку Вугледара / фото з телеграм-каналу Петра Андрющенка

До речі, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів в ефірі Radio NV, що на Вугледар наступає п'ять російських бригад.

Раніше, 26 вересня, 72 бригада Чорних запорожців заявила, що вони тримають Вугледар, попри важкі штурми та важкі обставини.