Росія "загальмувала" біля Вугледара: британська розвідка назвала причини шалених втрат окупантів

Російські окупанти значною мірою сповільнили свої наступальні дії поблизу Вугледара. Річ у тім, що впродовж останніх трьох місяців ворог здійснив ряд невдалих атак на цьому напрямку.

Британська розвідка пов'язує це з колосальними втратами, яких зазнали там загарбники. Що стало їхньою причиною і чому окупанти так наполегливо вчепилися у цей населений пункт – пояснюємо далі у матеріалі 24 Каналу.

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Чому окупанти зазнали таких великих втрат поблизу Вугледара

У британській розвідці пояснили, що російські війська "загальмували" біля Вугледару, що у Донецькій області, бо за попередні місяці зазнали там колосальних втрат.

Одним з факторів, що спровокував подальші невдачі загарбників стало успішне впровадження Україною дистанційних протиброньових мінних систем (RAAM). Часто ЗСУ запускали міни позаду підрозділів окупантів.

Унаслідок цього, коли вороги на техніці намагалися відійти, вони натикалися на неочікувані "подаруночки" від українських захисників. Це, своєю чергою, викликало безлад у російському війську і призводило до чималих втрат.

Російська армія так наполегливо хоче захопити Вугледар, аби конкурувати з ПВК "Вагнера"

RAAM – це спеціальний артилерійський снаряд, який розкидає протитанкові міни на відстань до 17 кілометрів.

У розвідці Британії зазначають, що єдиний помітний тактичний успіх Росії за останній час можна було побачити лише на Бахмутському напрямку. Там, до слова, домінують найманці ПВК "Вагнера", які зараз ведуть публічну ворожнечу з міністерством оборони країни-агресорки.

Цілком ймовірно, що саме через це російські війська так наполегливо намагалися наступати біля Вугледару. Вони хотіли зазнати успіху, здатного конкурувати з досягненнями вагнерівців Пригожина.

Існує реалістична можливість того, що міноборони Росії було наполегливим у своєму прагненні досягти успіху у Вугледарі частково тому, що воно хоче, щоб його власний успіх конкурував із досягненнями Вагнера,

– зазначили в розвідці.

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Росіяни сконцентрували максимум, щоб захопити Вугледар