Росіяни сконцентрували величезний ресурс: яке значення матиме втрата Вугледару

Російські окупанти активізувалися біля Вугледару. Аби захопити це місто, російське командування готове покласти усіх своїх солдатів: роту, батальйон чи навіть декілька.

Про це в розмові з 24 Каналом зауважив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, наголосивши, що противник там посилив використання керованих авіаційних бомб, мовиться про десятки й більше.

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Скільки ЗСУ зможуть утримувати Вугледар

Окупанти форсували річку Кашлагач, але не змогли просунутись глибоко в напрямку населеного пункту Новоукраїнка. Їм це не вдалося, бо вони вперлися в українські лінії оборони, в канал, водойми, балки, яких там багато.

ЗСУ використовують рельєфно-ландшафтні особливості цієї місцевості, щоб будувати перешкоди для ворога. В районі Водяного, де росіяни змогли прорватися за межі шахти імені Сургая, вони нині також впираються у водойми й балки на підході до Богоявленки. Як повідомив Коваленко, окупанти не можуть вийти на межі цього села.

Або окупанти почнуть витрачати зайвий ресурс на Новоукраїнку та Богоявленку, або направлять його на Вугледар. Вони обрали 2-й варіант. Росіяни сконцентрували величезний ресурс не тільки людський, а й механізованого компонента, хоча по інших напрямках вони залучають піхоту. Скільки ЗСУ зможуть титанічно тримати Вугледар в обороні – питання не місяців чи тижнів, а днів,

– зазначив Коваленко.

Вугледар відкриває можливості для логістики

Військово-політичний оглядач пояснив, що Вугледар важливий з погляду логістики. Якщо це місто буде втрачено, український гарнізон відійде до рубежів оборони, які розташовані на північ від Вугледару. В першу чергу це стосується тієї лінії оборони, яка була побудована між Новоукраїнкою та Богоявленкою.

"Основне значення Вугледара – це логістика. Контроль локації Вугледару дозволяє ЗСУ здійснювати комфортне вогневе управління залізниці через Волноваху, логістичної артерії, яка йде з Донецької області в Запорізьку. Якщо буде втрачено цей контроль, росіяни можуть відновити там сполучення залізницею, тоді групи військ "Дніпро" чи "Схід" матимуть можливість залізницею одночасно отримувати забезпечення по 3 артеріям: через Волноваху, Маріуполь, Керченський міст", – озвучив Коваленко.

Коваленко припустив, в разі, якщо росіянам вдасться наступного тижня захопити Вугледар, тоді вони почнуть зосереджувати удар на Богоявленку та Новоукраїнку, що стане проблемою для Курахового, але першочергово для Антонівки, Катеринівки, Єлизаветівки – населених пунктів, які впливають на південну зону безпеки для самого Курахового.

Офіційно! В українському Генштабі повідомили, що станом на ранок 29 вересня на Времівському напрямку противник здійснив 16 спроб захопити позиції ЗСУ неподалік Вугледару, Водяного та Катеринівки Донецької області. Також атакував з боку Причистівки.