Бойове хрещення нації: Вакарчук пояснив, чому впевнений у перемозі України

Відомий український співак Святослав Вакарчук заявив, що Україна обов'язкову переможе у війні, яку розпочала Росія. Чому він у цьому впевнений – читайте далі.

Лідер гурту "Океан Ельзи" переконаний у перемозі України, посилаючись на власні спостереження.

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Вакарчук впевнений у перемозі України

Співак розповів, що зустрічався з людьми у різних міст України: Харків, Запоріжжя, Одеса, Дніпро, Вінниця, Хмельницький. За словами Вакарчука, усі ці міста об'єднують наступні речі:

віра у перемогу,

завзятість,

сміливість,

бажання боротися до переможного кінця.

Він додав, що ці настрої не залежали від місць, де він зустрічався з людьми. Вакарчук наголосив, що скрізь відчуває впевненість у майбутньому України.

Українська політична нація проходить бойове хрещення. І на найближчі сотні, а може й тисячі років, вона буде мати прекрасне майбутнє. Я в цьому впевнений. Ми переможемо! Правда за нами! Слова Україні!,

– сказав Вакарчук.

Крім того, співак та колишній політик закликав закрити українське небо, щоб "допомогти нам знищити російські військові літаки та дрони до того як вони атакують наші домівки".

Звернення Вакарчука: дивитися відео

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