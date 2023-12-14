Попри ворожі штурми, жодної позиції на лівобережжі Херсонщини росіянам не здали, — Гуменюк

Росія все ще намагається повернути собі контроль над лівим берегом Херсонщини. Але вибити українських військових з утримуваних ними позицій окупантам, попри чисельну перевагу, не вдається.

Про це повідомила очільниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі марафону "Єдині новини". Посадовиця детально прокоментувала останні новини з одного з найбільш непростих напрямків.

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Що відомо про ситуацію на лівобережжі

За словами Гуменюк, навіть у непростих погодних умовах Силам оборони вдається завдавати ворогу втрат, використовуючи ударні безпілотники та артилерію. Окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із зайнятих на лівому березі Дніпра позицій, але успіху не мають.

"Позиції утримані, жодної не здано, попри те, що ворог час від часу продовжує штурмувати позиції та намагатися вибивати нас із зайнятих територій", – повідомила пресофіцерка.

Це стало можливим завдяки винятковій мужності українських військових, задіяних на цій ділянці фронту. Вони ведуть боротьбу проти кількох десятків тисяч окупантів, зосереджених на цьому напрямку, щодня знищуючи особовий склад противника.

Втім, після втрати кількох тисяч військових у боях на лівобережжі, агресор став діяти обережніше. Ворог, за словами Гуменюк, почав економити на техніці, і якщо й іде на штурм, то в пішки.

Своїми діями на лівому березі Дніпра Сили оборони намагаються ускладнити логістику загарбників на Херсонщині, зокрема – шляхи постачання окупаційного угруповання з Криму. Натомість російські підрозділи на цьому напрямку намагаються закріпитися на другій лінії оборони, яка захищена бетоновими спорудами.

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